«Давай продолжим в личке»: в АТК Алматы объяснили, как спор в комментариях может закончиться вербовкой

Обычная перепалка в соцсетях может стать первым шагом к вовлечению в радикальную среду. Об этом предупреждают в аппарате антитеррористической комиссии Алматы.

По словам специалистов, вербовщик редко начинает с прямых призывов. Сначала он спорит о новостях, несправедливости или проблемах молодёжи, а потом предлагает перейти в личные сообщения. Там нет чужих комментариев, общение становится доверительнее, и влиять на человека проще.

Дальше собеседник давит на эмоции: убеждает, что человека никто не понимает, окружающим всё равно, «правду скрывают», а официальным источникам верить нельзя. Затем появляются ссылки на сомнительные каналы и закрытые сообщества, где всё делится на «мы» и «они».

Постепенно человек привыкает: то, что вчера казалось слишком резким, через несколько дней уже не удивляет. При этом сам он уверен, что «просто спорит».

Тревожные сигналы, на которые советуют обращать внимание

собеседник настойчиво зовет в закрытый чат;

требует не доверять другим источникам;

намеренно вызывает злость, страх или чувство несправедливости;

говорит фразы вроде «тебе никто больше не скажет правду» или «только здесь ты узнаешь настоящую информацию».

Здоровая дискуссия допускает вопросы и проверку фактов, а манипуляция пытается лишить человека других источников информации, подчёркивают в АТК.

При этом специалисты призывают не считать экстремистом каждого несогласного. Резкая критика или непопулярное мнение сами по себе не означают радикализма. Опасность представляют призывы к насилию, вербовка и оправдание терроризма.

Лучшим ответом на провокацию в АТК называют паузу. Закрыть страницу, проверить информацию в надежных источниках и поговорить с человеком, которому доверяешь. Пересылать непроверенные материалы и продолжать подозрительное общение ради того, чтобы доказать свою правоту, не стоит.

В Алматы регулярно проводят профилактические встречи со школьниками, студентами и работниками организаций. На них учат распознавать опасный контент и критически оценивать информацию в интернете.