Декрет для отцов: кому будут выплачивать пособия в Казахстане
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В Казахстане отцы могут уходить в декретный отпуск, однако выплаты в связи с материнством будут назначаться только женщинам. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, название и назначение декретных выплат изменятся. Теперь они будут называться пособием в связи с материнством.
Основная цель такой поддержки – помочь женщине восстановиться после родов, а также обеспечить благополучие матери и ребенка.
Может ли отец получать декретные выплаты?
Как пояснил Ертаев, мужчина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком. Однако пособие в связи с материнством ему выплачиваться не будет.
При этом женщина сохранит право на выплаты из Государственного фонда социального страхования до достижения ребенком полутора лет, даже если досрочно выйдет на работу.
Кому положены выплаты?
Министр также разъяснил порядок назначения пособий семьям разных категорий.
– Такой порядок предусмотрен для семей категорий А и В. Что касается семей категорий C, D и E, то матери смогут получать пособие из республиканского бюджета. Если женщина до родов работала, ей также положены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, – пояснил Ертаев.
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