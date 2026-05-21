Депутат: По итогам 2025 года не освоено 278 млрд тенге

Депутат Мажилиса Парламента Дания Еспаева на презентации отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год заявила об неосвоении 278 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

"По итогам 2025 года не освоено 278 млрд тенге, из которых 243 млрд тенге связаны именно с недостаточностью финансирования. Рабочей группе необходимо отдельно рассмотреть влияние данной ситуации на исполнение государственных обязательств и реализацию бюджетных программ", – сказала депутат.

Дания Еспаева также отметила, что бюджет корректировался в течении года 8 раз.

"Необходимо детально проанализировать причины столь частых изменений параметров бюджета, а также оценить необходимость дальнейшего совершенствования бюджетного законодательства в части устойчивости и качества бюджетного планирования. Второй год подряд фиксируется недостаточность средств на контрольном счете наличности, что стало основной причиной неосвоения бюджетных средств", – считает депутат.

Помимо этого, Дания Еспаева обратила внимание на зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда. По ее словам, в 2025 году объем изъятий составил 5,3 трлн тенге. Значительная часть из них приходится на целевые трансферты.

