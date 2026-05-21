Депутат предложил создать в Казахстане единую сеть индустриально-логистических хабов
Депутат Мажилиса от партии Amanat Абуталип Мутали направил депутатский запрос первому заместителю Премьер-министра Нурлыбек Налибаев с предложением реформировать подход к развитию международного транзита и логистики в Казахстане.
В обращении отмечается, что Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость превращения Казахстана в ключевой транзитный хаб Евразии и полноценную транспортно-логистическую державу.
По данным депутата, по итогам 2025 года объем транзита через Казахстан составил 36,9 млн тонн. При этом, несмотря на развитие Транскаспийского маршрута и модернизацию транспортных коридоров, страна пока недополучает значительную часть потенциальных доходов от международных перевозок.
Казахстану предложили перейти от модели «коридора» к созданию добавленной стоимости
Автор запроса считает, что Казахстану необходимо перейти от простой транзитной модели к формуле «коридор + производство + цифровые сервисы + экспорт».
«Нельзя, чтобы наша страна была просто “коридором” для международного транзита. Наша стратегическая задача — переход к модели “коридор + производство + цифровые сервисы + экспорт”», — говорится в запросе.
По мнению депутата, действующие проекты — Smart Cargo, логистический паспорт, цифровой двойник инфраструктуры и безбумажный документооборот — пока развиваются несистемно и не формируют единую индустриально-логистическую экосистему.
В качестве международных примеров приводятся порт Джебель-Али в ОАЭ, порт Туас в Сингапуре и немецкий Дуйсбург, где вокруг транзита создана полноценная система обработки, упаковки, сертификации и реэкспорта грузов.
Какие меры предлагается внедрить
В депутатском запросе предлагается:
- создать специальный режим индустриально-логистических хабов с объединением СЭЗ, индустриальных зон и логистических центров;
- внедрить сквозную цифровую интеграцию грузоперевозок;
- запустить систему предварительного цифрового расчета всех платежей до прибытия груза;
- провести ревизию СЭЗ и логистических объектов;
- разработать Национальную программу развития хабов до 2035 года;
- определить единый координационный центр при Правительстве.
Отдельное внимание депутат уделил цифровой прозрачности. По его словам, предприниматели до сих пор не имеют возможности отслеживать движение грузов по всему маршруту в режиме одного окна.
В Мажилисе заявили о риске потери экономического потенциала
Автор обращения считает, что при сохранении нынешней модели Казахстан рискует остаться исключительно транзитной территорией без формирования собственной добавленной стоимости и промышленного роста.
«Речь идет о тысячах новых рабочих мест, новых налогах и новых компетенциях. Миллиарды бюджетных средств, выделяемых на развитие международного транзита и инфраструктуры, должны обеспечивать максимальный экономический эффект для страны», — отмечается в запросе.
По мнению депутата, реализация предложенных мер позволит создать в Казахстане полноценную экономику добавленной стоимости в транспортно-логистической сфере.