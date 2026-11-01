Десять человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Египте

По меньшей мере 10 человек погибли и 24 получили ранения при столкновении грузовика с микроавтобусом на автомагистрали в провинции Гиза к югу от Каира. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта.

После происшествия к месту аварии направили 20 машин скорой помощи. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

По данным ведомства, состояние 10 раненых оценивается как нестабильное. Еще 14 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. При этом информация о числе пострадавших пока остается предварительной.

Предположительно, причиной аварии могли стать превышение скорости и туман.