Десять человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Египте
В результате аварии в провинции Гиза пострадали еще 24 человека, десять из них находятся в нестабильном состоянии.
1 Ноября 2026, 04:39
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1 Ноября 2026, 04:391 Ноября 2026, 04:39
178Фото: Reuters
По меньшей мере 10 человек погибли и 24 получили ранения при столкновении грузовика с микроавтобусом на автомагистрали в провинции Гиза к югу от Каира. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта.
После происшествия к месту аварии направили 20 машин скорой помощи. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.
По данным ведомства, состояние 10 раненых оценивается как нестабильное. Еще 14 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. При этом информация о числе пострадавших пока остается предварительной.
Предположительно, причиной аварии могли стать превышение скорости и туман.
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