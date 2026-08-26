Запрет соцсетей до 16 лет и детские SIM-карты: что поручил Токаев

В Казахстане планируют запретить регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет. Соответствующий законопроект уже разработан Правительством и внесен в Парламент. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что действующие подходы к безопасности детей в цифровой среде необходимо пересмотреть. По его словам, важно не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и заранее защищать несовершеннолетних от потенциально опасного контента.

Соцсети могут стать недоступны детям до 16 лет

Президент сообщил, что Правительство уже подготовило законодательные изменения, касающиеся возрастных ограничений в социальных сетях.

«Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет. В июне законопроект внесен в Парламент. На открытии первой сессии Құрылтая предложу депутатам рассмотреть данные вопросы», – сказал Президент.

Токаев отметил, что подобные ограничения вводятся и в других странах. Казахстану, по его мнению, также необходимо уделить больше внимания профилактике рисков для психологического состояния несовершеннолетних.

«Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей. Иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе», – заявил Глава государства.

Контент для детей будут фильтровать

Еще одно поручение касается содержания, доступного несовершеннолетним в интернете. Президент заявил о необходимости принять меры по фильтрации контента.

При этом, по словам Токаева, перекладывать всю ответственность за безопасность детей в интернете только на родителей нельзя.

«Правительству следует принять меры по фильтрации содержания, или, как сейчас принято говорить, контента, в целях защиты детей. Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин», – сказал Президент.

Конкретные механизмы фильтрации контента в приведенном выступлении не уточняются.

Детские SIM-карты хотят сделать обязательными

Отдельно Токаев поручил масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт. Предполагается, что они станут еще одним инструментом защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве.

«Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет», – заявил Глава государства.

Рекламу фастфуда для детей могут ограничить

Президент также обратил внимание на рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, которая ориентирована на детскую аудиторию. По его словам, она способствует формированию нездоровых пищевых привычек и в дальнейшем увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Токаев сообщил, что сейчас под наблюдением врачей находятся около 7 тысяч детей с сахарным диабетом, и их число продолжает расти.

В связи с этим Президент поручил Правительству детально изучить возможность ограничения такой рекламы. При принятии решений, подчеркнул он, в первую очередь необходимо исходить из интересов здоровья детей.