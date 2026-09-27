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  • Девятое "золото" Азиады-2026 принесла Казахстану легкоатлетка Ясмина Токсанбаева

Девятое "золото" Азиады-2026 принесла Казахстану легкоатлетка Ясмина Токсанбаева

27 Сентября 2026, 09:02
АВТОР
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27 Сентября 2026, 09:02
27 Сентября 2026, 09:02
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Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева стала победительницей Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает НОК РК. 

Токсанбаева одержала победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на марафонской дистанции.

Эта награда стала девятой золотой медалью сборной Казахстана на Азиатских играх-2026.

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