Девятое "золото" Азиады-2026 принесла Казахстану легкоатлетка Ясмина Токсанбаева
27 Сентября 2026, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
27 Сентября 2026, 09:0227 Сентября 2026, 09:02
164
Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева стала победительницей Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает НОК РК.
Токсанбаева одержала победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на марафонской дистанции.
Эта награда стала девятой золотой медалью сборной Казахстана на Азиатских играх-2026.
Самое читаемое
- Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих
- Политолог: госорганы удержали информационную инициативу после трагедии на Каспии
- Данияра Елеусинова снова арестовали: что произошло в аэропорту Алматы
- В Мангистау простились с погибшими военнослужащими
- Президент распорядился комплексно проверить состояние дел в Министерстве обороны