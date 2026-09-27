Девятое "золото" Азиады-2026 принесла Казахстану легкоатлетка Ясмина Токсанбаева

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева стала победительницей Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает НОК РК.

Токсанбаева одержала победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на марафонской дистанции.

Эта награда стала девятой золотой медалью сборной Казахстана на Азиатских играх-2026.