Димаш Кудайберген примет участие в марафоне «Читающая нация»

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сообщил о своем участии в республиканском марафоне «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»). Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

По словам Димаша Кудайбергена, марафон стартовал по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и при поддержке Министерства культуры и информации. Акция направлена на популяризацию культуры чтения и формирование образованной нации.

Певец отметил, что решил принять участие в марафоне вне конкурса — в специальной категории «Парасат».

Одной из недавно прочитанных им книг стала автобиографическая работа известного казахстанского художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук».

Димаш Кудайберген также рассказал о личной встрече с художником, которая состоялась накануне концерта, посвящённого Дню шахтёра в Караганде.

«Его жизненный путь, стойкость перед лицом испытаний и сила духа произвели на меня особое впечатление», — написал певец.

Он выразил надежду, что марафон станет поводом для участников читать новые книги, извлекать из них уроки и делиться прочитанным друг с другом.