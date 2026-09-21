Димаш Кудайберген примет участие в марафоне «Читающая нация»
Певец выбрал для участия специальную категорию «Парасат».
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Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сообщил о своем участии в республиканском марафоне «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»). Об этом артист написал на своей странице в Instagram.
По словам Димаша Кудайбергена, марафон стартовал по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и при поддержке Министерства культуры и информации. Акция направлена на популяризацию культуры чтения и формирование образованной нации.
Певец отметил, что решил принять участие в марафоне вне конкурса — в специальной категории «Парасат».
Одной из недавно прочитанных им книг стала автобиографическая работа известного казахстанского художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук».
Димаш Кудайберген также рассказал о личной встрече с художником, которая состоялась накануне концерта, посвящённого Дню шахтёра в Караганде.
«Его жизненный путь, стойкость перед лицом испытаний и сила духа произвели на меня особое впечатление», — написал певец.
Он выразил надежду, что марафон станет поводом для участников читать новые книги, извлекать из них уроки и делиться прочитанным друг с другом.
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