Директор детсада и двое воспитателей погибли в ДТП с пятью машинами в СКО

В Северо-Казахстанской области произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии погибли три женщины, которые, по информации из социальных сетей, работали в сфере дошкольного образования. Ещё два человека пострадали, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Авария произошла 15 октября около 08:00 на трассе Петропавловск – Кокшетау, недалеко от села Кременчуг.

По предварительной информации, на дороге столкнулись сразу пять автомобилей – три легковых машины и два грузовика КамАЗ.

В социальных сетях сообщается, что среди погибших директор детского сада и двое воспитателей Жамбылского района. Женщины находились в автомобиле Audi, который, по словам очевидцев, оказался между двумя грузовиками.

Также сообщается, что поездка носила личный характер и не была связана с работой погибших.

Что сообщили в полиции

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили гибель трёх пассажиров Audi.

«В результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров легкового автомобиля Audi. Водитель указанного автотранспорта и ещё один пассажир доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Водители остальных транспортных средств не пострадали», – сообщили в полиции.

По факту аварии начато досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Полицейские устанавливают причины столкновения. Назначены необходимые экспертизы.