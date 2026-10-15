Директор детсада и двое воспитателей погибли в ДТП с пятью машинами в СКО
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В Северо-Казахстанской области произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии погибли три женщины, которые, по информации из социальных сетей, работали в сфере дошкольного образования. Ещё два человека пострадали, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Авария произошла 15 октября около 08:00 на трассе Петропавловск – Кокшетау, недалеко от села Кременчуг.
По предварительной информации, на дороге столкнулись сразу пять автомобилей – три легковых машины и два грузовика КамАЗ.
В социальных сетях сообщается, что среди погибших директор детского сада и двое воспитателей Жамбылского района. Женщины находились в автомобиле Audi, который, по словам очевидцев, оказался между двумя грузовиками.
Также сообщается, что поездка носила личный характер и не была связана с работой погибших.
Что сообщили в полиции
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили гибель трёх пассажиров Audi.
«В результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров легкового автомобиля Audi. Водитель указанного автотранспорта и ещё один пассажир доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Водители остальных транспортных средств не пострадали», – сообщили в полиции.
По факту аварии начато досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.
Полицейские устанавливают причины столкновения. Назначены необходимые экспертизы.
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