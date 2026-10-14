«Для работы с ИИ нужен естественный интеллект»: как технологии меняют телевидение

40-минутный исторический фильм за три месяца и команда всего из 15 человек – такие возможности сегодня открывает искусственный интеллект для телевизионной индустрии. Однако вместе с сокращением затрат и ускорением производства растут риски распространения недостоверной информации. О том, как нейросети меняют телевидение, почему журналистам нельзя полностью доверять алгоритмам и что помогает сохранить доверие зрителей, в эксклюзивном интервью BAQ.KZ рассказал программный директор государственного телевидения Азербайджана Эмин Гусейнов.

Интервью состоялось на полях Astana Media Week 2026, которая проходит в столице Казахстана с 14 по 16 октября. Одной из центральных тем форума стало влияние искусственного интеллекта на будущее журналистики и ответственность СМИ за использование новых технологий.

40 минут фильма за три месяца: как ИИ меняет телевидение

По словам Эмина Гусейнова, искусственный интеллект уже активно применяется на государственном телевидении Азербайджана. Причём речь идёт не только об автоматизации повседневных процессов, но и о создании полноценных телевизионных проектов.

Одним из примеров стала историческая экранизация, подготовленная с использованием нейросетей.

«Мы достаточно много используем искусственный интеллект в своей деятельности. Буквально четыре месяца назад мы создали с его помощью исторический фильм. Вы сами понимаете, насколько сложно воссоздать исторические события. Например, пошить костюмы для ста человек – это большие деньги и много времени. А мы примерно за три месяца создали полноценный 40-минутный исторический фильм. Это наглядный пример того, что сегодня может сделать искусственный интеллект», – рассказал Гусейнов.

При этом создатели фильма заранее предупредили аудиторию, что при производстве использовались технологии искусственного интеллекта.

Особое внимание уделили исторической достоверности. Для проверки содержания привлекли нескольких специалистов, мнения которых по отдельным вопросам первоначально расходились.

«Мы привлекали нескольких историков, которые непосредственно отвечали за содержание. В некоторых моментах они были не согласны друг с другом, но мы нашли решение, с которым все согласились. В общей сложности в создании этого исторического фильма участвовало около 15 человек», – отметил он.

По словам эксперта, нейросети также значительно облегчают работу новостных редакций. В частности, они позволяют быстрее находить необходимые архивные материалы, на поиск которых раньше уходило гораздо больше времени.

«У нас в руках ИИ»: чем опасно неправильное использование

Несмотря на возможности новых технологий, Гусейнов считает, что искусственный интеллект необходимо использовать в чётко определённых рамках.

По его мнению, главная опасность заключается не в самих алгоритмах, а в том, как именно ими распоряжаются редакции.

«У нас в руках ИИ. Его можно так запустить, что потом его и не соберёшь обратно. То есть мы можем потерять доверие, если не будем правильно использовать искусственный интеллект. Поэтому степень ответственности и границы очень важны. Искусственный интеллект остановить уже невозможно. И не надо останавливать. Просто надо правильно им пользоваться», – подчеркнул он.

Гусейнов отметил, что государственное телевидение должно находиться в авангарде технологических изменений. Однако внедрение новых инструментов не освобождает журналистов, редакторов и продюсеров от профессиональной ответственности.

Почему последнее слово должно оставаться за журналистом

Ещё одним важным вопросом стало сохранение доверия аудитории в условиях стремительного развития генеративного искусственного интеллекта.

Сегодня нейросети способны создавать реалистичные изображения, видеосюжеты и голоса, которые зрителю бывает сложно отличить от настоящих.

По мнению Гусейнова, именно поэтому редакции обязаны проверять материалы перед публикацией независимо от того, какие технологии использовались при их подготовке.

«Мы можем подготовить прекрасный сюжет, и только один человек будет знать, что это сюжет искусственного интеллекта. Это будет красивая картинка, прекрасный подставленный голос. Но когда мы выдаём это зрителю, он должен понимать, что всё это проверено людьми. Не только компьютером, не только машиной, а именно человеком», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что репутация телеканала формируется годами, тогда как одна серьёзная ошибка может подорвать доверие аудитории.

«Самое главное – это доверие, которое ты получаешь от зрителя. Если ты его потеряешь, искусственный интеллект не имеет такого реноме, а телевидение имеет своё имя. Оно создавалось годами. Если мы на выходе не проверяем всё это, тогда будут большие проблемы. В конечном итоге ответственность остаётся за человеком. Человека никто не отменял», – добавил Гусейнов.

Какие навыки нужны журналистам в эпоху нейросетей

Отдельно эксперт остановился на профессиональных качествах, которые становятся особенно важными для журналистов в условиях цифровой трансформации.

По его мнению, умения пользоваться нейросетями недостаточно. Журналист должен обладать критическим мышлением, уметь анализировать информацию и замечать ошибки, которые допускают алгоритмы.

«Для того, чтобы работать с искусственным интеллектом, нужно иметь как минимум естественный интеллект. Естественный интеллект необходим человеку, чтобы понять и взять самое лучшее из искусственного интеллекта», – сказал Гусейнов.

Он обратил внимание, что нейросети могут не только допускать ошибки, но и представлять недостоверную информацию в убедительной форме.

«Ведь искусственный интеллект тоже может очень красиво, очень умно подать неправильную информацию. А чтобы это понять, нужно обладать естественным интеллектом, когда ты понимаешь, что это может быть неправильно или не совсем корректно. Полагаться полностью на искусственный интеллект – это просто неправильно», – подчеркнул он.

Казахстан и Азербайджан: перспективы совместных медиапроектов

В ходе интервью Эмин Гусейнов также рассказал о международном сотрудничестве азербайджанского телевидения.

По его словам, страна открыта к совместным проектам в сфере телевизионного производства, документального кино и внедрения новых технологий.

Азербайджанские телевизионщики уже имеют опыт сотрудничества с Турцией, Кыргызстаном и Узбекистаном.

В частности, в рамках одного из проектов азербайджанская сторона занималась переводом и адаптацией фильма, созданного в Кыргызстане.

Гусейнов отметил, что подобный опыт открывает возможности для дальнейшего взаимодействия с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.

По мнению эксперта, будущее телевизионной индустрии будет зависеть не только от скорости внедрения искусственного интеллекта, но и от способности редакций сохранить профессиональные стандарты.

Именно человеческая ответственность, проверка фактов и доверие зрителей, считает он, должны оставаться основой журналистики независимо от уровня развития технологий.