В ходе рабочей поездки Премьер-Министр Олжаса Бектенова в Алматинскую область отдельное внимание уделено обеспечению региона электрической энергией, включая реализацию проектов города Алатау, передает BAQ.KZ.

Отмечено, что среднее потребление в регионе растет: сейчас оно составляет 750–800 МВт. При этом прогнозируемый рост к 2030 году оценивается в 2 064 МВт, к 2050 году – до 4 164 МВт. Существующий дефицит мощностей требует строительства и реконструкции подстанций. Правительством уже принято решение о строительстве 15 подстанций, что позволит ввести новые трансформаторные мощности и обеспечить инвесторов электроэнергией.

В рамках утвержденной Дорожной карты по городу Алатау предусмотрено строительство и реконструкция еще 11 подстанций ориентировочной стоимостью около 162 млрд тенге, что является ключевым условием для устойчивого развития города и реализации инвестиционных проектов.

– Инфраструктура должна развиваться всегда опережающим темпом, но мы немного запаздываем. Есть такая проблема в целом по стране. Сейчас Президент уделяет очень большое внимание. По поручению Главы государства Правительство выделяет необходимые средства. Мы провели налоговую реформу, чтобы стабилизировать государственные финансы. И как раз эти средства нам нужны для того, чтобы вкладывать их в инфраструктуру. Эти деньги никуда не уйдут, они будут вложены в экономику. Если государство инвестирует в инфраструктуру, тогда и инвесторы верят и приходят, и начинают развиваться. Иначе другого пути нет. Поэтому будем вкладывать, и возможности у бюджета с этого года будут другие для этого. Будем работать вместе, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство оказывает все меры поддержки. В настоящее время город обладает специальным статусом и дополнительными институциональными условиями. Олжас Бектенов акцентировал внимание местных исполнительных органов на необходимости усиления работы по развитию города. В рамках обозначенной задачи Президента Алатау формируется сегодня как новый центр деловой активности и инноваций, поэтому архитектура города должна быть человекоцентричной и удобной для бизнеса.

В связи с этим Фонду Alatau City Authority и акимату Алматинской области поручено обеспечить принятие исчерпывающих мер государственной поддержки по развитию города, включая развитие инженерной и социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для реализации индустриальных, логистических и инновационных проектов.