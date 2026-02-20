В 2026 году семья с одним ребёнком может получить до 612 766 тенге государственной поддержки за период до достижения ребёнком полутора лет. Пособия проиндексированы на 10%, а общий объём выплат зависит от статуса занятости родителей и количества детей в семье. Об этом говорится в официальном ответе Министерства труда и социальной защиты населения РК на запрос корреспондента BAQ.KZ.

Какие выплаты предусмотрены

В ведомстве пояснили, что поддержка осуществляется через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования.

«В настоящее время семьи с детьми в Казахстане охвачены 5 видами пособий из республиканского бюджета и 2 видами социальных выплат из Государственного фонда социального страхования», – сообщили в министерстве.

При рождении ребёнка выплачивается единовременное пособие:

на первого, второго и третьего ребёнка – 164 350 тенге;

на четвёртого и более – 272 475 тенге.

Кроме того, неработающие женщины получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет:

на первого ребёнка – 24 912 тенге;

на второго – 29 454 тенге;

на третьего – 33 952 тенге;

на четвёртого и более – 38 493 тенге.

Таким образом, семья с одним ребёнком (если мать не работает) за 18 месяцев может получить 164 350 тенге единовременно и 448 416 тенге ежемесячных выплат, что в совокупности составляет 612 766 тенге.

Выплаты для работающих родителей

Для работающих женщин предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования.

«Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им возраста 1,5 лет составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года», – уточнили в ведомстве.

Также назначается социальная выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев.

Таким образом, размер поддержки для работающих родителей рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от официального дохода.

Сколько месяцев платят пособие

Ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком назначаются на период до достижения им возраста полутора лет – 18 месяцев.

«Семьи с детьми имеют право получать одновременно несколько социальных выплат, в зависимости от оснований», – отметили в Минтруда.

Поддержка многодетных семей

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», многодетными считаются семьи, имеющие четырёх и более совместно проживающих несовершеннолетних детей (включая обучающихся очно до 23 лет).

Ежемесячное пособие многодетным семьям составляет:

4 ребёнка – 69 330 тенге;

5 детей – 86 673 тенге;

6 детей – 104 017 тенге;

7 детей – 121 360 тенге;

8 и более – по 17 300 тенге на каждого ребёнка.

Если в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью, дополнительно назначается ежемесячное пособие родителю или опекуну в размере 81 871 тенге (1,61 прожиточного минимума).