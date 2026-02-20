До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
Размеры пособий с начала года проиндексированы на 10%.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2026 году семья с одним ребёнком может получить до 612 766 тенге государственной поддержки за период до достижения ребёнком полутора лет. Пособия проиндексированы на 10%, а общий объём выплат зависит от статуса занятости родителей и количества детей в семье. Об этом говорится в официальном ответе Министерства труда и социальной защиты населения РК на запрос корреспондента BAQ.KZ.
Какие выплаты предусмотрены
В ведомстве пояснили, что поддержка осуществляется через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования.
«В настоящее время семьи с детьми в Казахстане охвачены 5 видами пособий из республиканского бюджета и 2 видами социальных выплат из Государственного фонда социального страхования», – сообщили в министерстве.
При рождении ребёнка выплачивается единовременное пособие:
- на первого, второго и третьего ребёнка – 164 350 тенге;
- на четвёртого и более – 272 475 тенге.
Кроме того, неработающие женщины получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет:
- на первого ребёнка – 24 912 тенге;
- на второго – 29 454 тенге;
- на третьего – 33 952 тенге;
- на четвёртого и более – 38 493 тенге.
Таким образом, семья с одним ребёнком (если мать не работает) за 18 месяцев может получить 164 350 тенге единовременно и 448 416 тенге ежемесячных выплат, что в совокупности составляет 612 766 тенге.
Выплаты для работающих родителей
Для работающих женщин предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования.
«Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им возраста 1,5 лет составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года», – уточнили в ведомстве.
Также назначается социальная выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев.
Таким образом, размер поддержки для работающих родителей рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от официального дохода.
Сколько месяцев платят пособие
Ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком назначаются на период до достижения им возраста полутора лет – 18 месяцев.
«Семьи с детьми имеют право получать одновременно несколько социальных выплат, в зависимости от оснований», – отметили в Минтруда.
Поддержка многодетных семей
Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», многодетными считаются семьи, имеющие четырёх и более совместно проживающих несовершеннолетних детей (включая обучающихся очно до 23 лет).
Ежемесячное пособие многодетным семьям составляет:
- 4 ребёнка – 69 330 тенге;
- 5 детей – 86 673 тенге;
- 6 детей – 104 017 тенге;
- 7 детей – 121 360 тенге;
- 8 и более – по 17 300 тенге на каждого ребёнка.
Если в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью, дополнительно назначается ежемесячное пособие родителю или опекуну в размере 81 871 тенге (1,61 прожиточного минимума).
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Будут ли начисляться госпремии по жилищным накоплениям в коммерческих банках?
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось
- "Это не дипломатический жест, а стратегический выбор": Токаев о присоединении к Совету мира