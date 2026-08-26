До восьми лет получили 19-летние студенты-закладчики
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Двух 19-летних студентов осудили за участие в распространении наркотиков. Молодые люди согласились на предложение о «быстром заработке», которое получили через Telegram, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.
По данным надзорного органа, студенты вступили в преступную схему и занимались распространением мефедрона через закладки.
При задержании у них изъяли 5,87 грамма мефедрона, что относится к особо крупному размеру.
В суде государственный обвинитель представил доказательства вины подсудимых. Одного из студентов приговорили к 7 годам лишения свободы, второго – к 8 годам.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В прокуратуре призвали граждан не соглашаться на предложения о быстром заработке от неизвестных лиц и напомнили об уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков.
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