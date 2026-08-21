Долги по алиментам в Усть-Каменогорске превысили 1,5 млрд тенге

В Усть-Каменогорске задолженность по алиментам по 1 141 исполнительному производству превысила 1,5 млрд тенге. Всего через судебных исполнителей алименты получают почти 9 тысяч несовершеннолетних.

По данным прокуратуры города, на исполнении находятся 6 557 производств о взыскании алиментов в пользу 8 899 детей. В 1 141 случае выплаты превратились в задолженность.

Теперь прокуратура устанавливает их реальные финансовые возможности и способность погасить накопившиеся долги.

Проверка также выявила нарушения в работе частных судебных исполнителей. Прокуратура изучила более 6 тысяч исполнительных производств.

«По отдельным производствам не принимались меры по обращению взыскания на доходы и имущество должников. Также имелись факты необоснованного снятия установленных ограничений. По результатам прокурорского реагирования 13 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре Усть-Каменогорска.

Отдельное внимание уделили должникам, которые не выплачивают алименты, ссылаясь на отсутствие работы. Совместно с местными исполнительными органами для них организовали 19 ярмарок вакансий.

К взысканию алиментов привлекли судебных исполнителей, полицию, органы занятости и другие государственные структуры.

При этом, отмечают в прокуратуре, за общей статистикой стоят семьи, которые годами не получают положенные детям выплаты. В отдельных случаях сумма задолженности уже достигает нескольких миллионов тенге.