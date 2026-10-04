200 тонн продукции по доступным ценам представили на ярмарке в Кокшетау

Более 200 тонн свежих продуктов привезли в Кокшетау на областную сельскохозяйственную ярмарку, приуроченную ко Дню пожилых людей. Продукцию горожанам представили сельхозтоваропроизводители области, занявшие 100 торговых мест в 50 павильонах.

На прилавках – продукция, пользующаяся у покупателей наибольшим спросом. Это около 50 тонн мясных изделий, 20 тонн молочной продукции, а также порядка 40 тонн овощей и картофеля. Кроме того, здесь можно приобрести рыбу, яйца, муку, крупы, растительное масло, сезонные товары и саженцы.

«В ярмарке участвуют сельхозтоваропроизводители из десяти районов области. Мы видим, что население активно интересуется представленной продукцией. Для наших аграриев такие ярмарки уже стали доброй традицией, а для жителей – возможностью приобрести необходимое по доступным ценам», – отметил заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан.

Ярмарка стала одним из мероприятий месячника, посвященного Дню пожилых людей, который проходит в течение октября. В этот период в регионе запланирован ряд мероприятий, направленных на поддержку представителей старшего поколения.

Особым спросом пользуется продукция из стабфонда. Горожанам предложили говядину, сахар, рис, муку первого сорта, соль, подсолнечное масло, макаронные изделия, а также картофель и морковь по ценам на 10–15% ниже рыночных.