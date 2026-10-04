Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября

Штормовое предупреждение на 4 октября объявили во всех регионах Казахстана.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Петропавловске также прогнозируется туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется по области, на севере, юге и в центре ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре - чрезвычайная. В Караганде ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау днем на севере, востоке и юге ожидаются осадки, дождь и снег. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге и в центре области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке - чрезвычайная. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере и в центре области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе - чрезвычайная. В Семее утром и днем ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, юге, востоке и в горных районах ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, временами порывы 16-21 м/с. На севере, западе, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается такой же ветер с порывами 16-21 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау также ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, временами порывы 16-21 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на западе и в горных районах ожидаются дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе и юге в горных районах - сильный дождь и град. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе, севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе и юго-востоке - высокая. В Таразе днем ожидаются дождь и гроза, утром и днем ветер с порывами 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере, в горных и предгорных районах - сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе, севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь.

В Кызылординской области на востоке и севере ожидаются дождь, гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. Ночью на севере на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре - высокая. В Кызылорде ночью ожидается дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидается гололед. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре - чрезвычайная.

В Атырауской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются осадки, дождь и снег, днем на севере, востоке и юге - дождь. Ночью и утром на юге туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, западе и юге области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Атырау днем ожидается ветер западный, порывы 15-18 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на севере и в центре - туман. Ветер северо-западный, на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются осадки, дождь и снег. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются осадки, дождь и снег, ночью и утром - туман.