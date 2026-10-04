Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в России

Пять человек погибли в результате пожара на Краснозаводском химическом заводе в Московской области России. Тела погибших обнаружили при разборе завалов на территории предприятия.

Как сообщают российские СМИ, поисково-спасательные работы и ликвидация последствий пожара завершены.

Возгорание произошло вечером 1 октября в одном из производственных корпусов завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Обрушение конструкций произошло на площади 2 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 40 человек.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.