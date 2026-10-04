Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в России
Тела погибших обнаружили при разборе завалов. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.
4 Октября 2026, 00:09
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4 Октября 2026, 00:094 Октября 2026, 00:09
468Фото: Report
Пять человек погибли в результате пожара на Краснозаводском химическом заводе в Московской области России. Тела погибших обнаружили при разборе завалов на территории предприятия.
Как сообщают российские СМИ, поисково-спасательные работы и ликвидация последствий пожара завершены.
Возгорание произошло вечером 1 октября в одном из производственных корпусов завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа.
Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Обрушение конструкций произошло на площади 2 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 40 человек.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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