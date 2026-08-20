Доллар дешевеет: официальный курс на 21 августа

По итогам торгов 20 августа на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара снизился на 3,82 тенге – до 458,23 тенге. Этот показатель станет официальным курсом Национального банка на пятницу, 21 августа.

Курс доллара в обменниках

Официальный курс определяется по итогам биржевых торгов. При этом обменные пункты самостоятельно устанавливают стоимость покупки и продажи валюты, поэтому она может отличаться от курса Нацбанка.

По данным на 20 августа, средние курсы доллара в обменниках крупных городов выглядят следующим образом:

Астана : покупка – 457 тенге, продажа – 464 тенге;

: покупка – 457 тенге, продажа – 464 тенге; Алматы : покупка – 456 тенге, продажа – 458 тенге;

: покупка – 456 тенге, продажа – 458 тенге; Шымкент: покупка – 457 тенге, продажа – 459 тенге.

Для сравнения, официальный курс Нацбанка на 20 августа составляет 462,22 тенге за доллар, 536,50 тенге за евро и 5,43 тенге за российский рубль.