Доллар дешевеет: официальный курс на 21 августа
20 Августа 2026, 17:10
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20 Августа 2026, 17:1020 Августа 2026, 17:10
133Фото: Freepik.com
По итогам торгов 20 августа на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара снизился на 3,82 тенге – до 458,23 тенге. Этот показатель станет официальным курсом Национального банка на пятницу, 21 августа.
Курс доллара в обменниках
Официальный курс определяется по итогам биржевых торгов. При этом обменные пункты самостоятельно устанавливают стоимость покупки и продажи валюты, поэтому она может отличаться от курса Нацбанка.
По данным на 20 августа, средние курсы доллара в обменниках крупных городов выглядят следующим образом:
- Астана: покупка – 457 тенге, продажа – 464 тенге;
- Алматы: покупка – 456 тенге, продажа – 458 тенге;
- Шымкент: покупка – 457 тенге, продажа – 459 тенге.
Для сравнения, официальный курс Нацбанка на 20 августа составляет 462,22 тенге за доллар, 536,50 тенге за евро и 5,43 тенге за российский рубль.
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