Доллар дешевеет: официальный курс на 21 августа

20 Августа 2026, 17:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com 20 Августа 2026, 17:10
20 Августа 2026, 17:10
133
Фото: Freepik.com

По итогам торгов 20 августа на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара снизился на 3,82 тенге – до 458,23 тенге. Этот показатель станет официальным курсом Национального банка на пятницу, 21 августа.

Курс доллара в обменниках

Официальный курс определяется по итогам биржевых торгов. При этом обменные пункты самостоятельно устанавливают стоимость покупки и продажи валюты, поэтому она может отличаться от курса Нацбанка.

По данным на 20 августа, средние курсы доллара в обменниках крупных городов выглядят следующим образом:

  • Астана: покупка – 457 тенге, продажа – 464 тенге;
  • Алматы: покупка – 456 тенге, продажа – 458 тенге;
  • Шымкент: покупка – 457 тенге, продажа – 459 тенге.

Для сравнения, официальный курс Нацбанка на 20 августа составляет 462,22 тенге за доллар, 536,50 тенге за евро и 5,43 тенге за российский рубль.

 

Самое читаемое

Наверх