Дожди, снег и заморозки: синоптики предупредили об изменении погоды в Казахстане

В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. По прогнозу синоптиков, 15 октября на востоке и юго-востоке страны местами возможны сильные осадки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

На востоке республики прогнозируются гололёд. В центральных и южных областях преимущественно сохранится погода без осадков. На юго-востоке страны в ночь на 16–17 октября ожидаются заморозки до 1–2 градусов.

Похолодание затронет и другие регионы страны. На западе ночью температура составит +7…+15 градусов, днём — +17…+25 градусов.

В Актюбинской области ночью ожидается +1…+6 градусов, а на севере и востоке региона температура может опуститься до −1…−3 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+23 градусов.

В Костанайской области ночью прогнозируются заморозки до −1…−6 градусов. Дневная температура составит +10…+17 градусов, с последующим понижением до +10…+15 градусов.

На севере Казахстана ночью ожидается −3…−8 градусов. С 17 октября прогнозируется потепление до 0…+8 градусов, а днём температура составит +7…+12 градусов.

В области Ұлытау ночью температура воздуха будет держаться в пределах 0…+6 градусов, на севере и востоке региона возможно понижение до −3 градусов. Днём ожидается +10…+20 градусов.

В Карагандинской области ночью прогнозируется −1…−8 градусов, на юге региона — до +3 градусов. В дневные часы температура постепенно повысится до +10…+15 градусов.

На востоке страны ночью ожидается от −1…−6 до −3…−11 градусов. Днём температура составит преимущественно +3…+12 градусов, а на востоке региона может опуститься до −2 градусов.

На юге Казахстана ночью прогнозируется +2…+10 градусов, днём — +15…+25 градусов. На юго-востоке страны ночная температура составит 0…+8 градусов, в горных районах похолодает до −2…−7 градусов. Днём воздух прогреется до +10…+22 градусов.