  • Драка из-за эфира: конфликт блогерш в Костанае закончился уголовным делом

Ссора во время прямого эфира переросла во встречу и закончилась дракой.

В Костанае 15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке. Все участники инцидента были задержаны на месте, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказали в полиции, ссора между двумя девушками началась в социальной сети во время прямого эфира.

"Выяснение отношений продолжилось при личной встрече, переросшей в драку. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции региона. 

Сотрудники полиции доставили всех участников в отдел. 

По итогам расследования будет принято процессуальное решение с правовой оценкой действий каждого участника.

В ведомстве напомнили, что любые конфликты необходимо решать в правовом поле.

За противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность. 

Самое читаемое

