В Костанае 15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке. Все участники инцидента были задержаны на месте, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказали в полиции, ссора между двумя девушками началась в социальной сети во время прямого эфира.

"Выяснение отношений продолжилось при личной встрече, переросшей в драку. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции региона.

Сотрудники полиции доставили всех участников в отдел.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение с правовой оценкой действий каждого участника.

В ведомстве напомнили, что любые конфликты необходимо решать в правовом поле.

За противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.