Дроны и ИИ появятся на уроках НВП в Казахстане

С нового учебного года в казахстанских школах изменится программа начальной военной подготовки. Обновления затронут содержание предмета, формат занятий и требования к преподавателям, передает BAQ.KZ.

Основные изменения представили на республиканской секции «Современная модель начальной военной подготовки: содержание, технологии и профессиональное развитие педагога» в Астане. В ней приняли участие представители министерств обороны и просвещения, а также преподаватели и методисты из регионов страны.

С 1 сентября дисциплине вернут название «Начальная военная подготовка». При этом изменится и сам подход к преподаванию предмета.

«С 1 сентября дисциплина возвращает название „Начальная военная подготовка“ и полностью меняет формат. Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов», – сообщила заместитель начальника Департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина.

Преподавателей будут готовить в военных вузах

Одно из важных нововведений касается педагогов. Курсы повышения квалификации преподавателей НВП будут проводить на базе военных учебных заведений. Предполагается, что это позволит усилить практическую часть их подготовки.

Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у преподавателей НВП.

Изменения связаны с поправками в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» в части развития военно-патриотического воспитания.

В программу войдут дроны и цифровые технологии

Отдельное внимание в обновленной программе уделят современным технологиям. Педагогам уже представили способы использования искусственного интеллекта при подготовке учебных материалов, ситуационных заданий и оценочных средств.

На занятиях также планируется применять тактические симуляторы и цифровые образовательные решения.

Еще одно направление – обучение технологиям беспилотных летательных аппаратов. Преподавателям представили подходы к изучению БПЛА в рамках НВП.

Обновленная программа также предусматривает развитие практической подготовки молодежи к воинской службе, использование военно-спортивных и военно-прикладных соревнований.