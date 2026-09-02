Дроны вместо ручной обработки: в Казахстане придумали новый способ защиты посевов
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В Казахстане разработали способ защиты полей, при котором полезных насекомых против сельхозвредителей доставляют с воздуха. Дрон разбрасывает по заданному маршруту специальные биоразлагаемые капсулы, а вся работа занимает в несколько раз меньше времени, чем при ручном расселении.
Технологию BioDrop создали ученые Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева.
Внутри небольших сферических капсул находятся энтомофаги. Это естественные враги сельскохозяйственных вредителей, которые находят и уничтожают их без химической обработки посевов. В BioDrop работают с представителями Trichogramma spp. и Habrobracon hebetor.
Капсулы загружают в специальное устройство на беспилотнике. Затем дрон проходит поле по заранее заданному маршруту и автоматически распределяет их по территории. После попадания на землю из капсул постепенно выходят энтомофаги.
Форму капсул рассчитали так, чтобы они подходили для механизма дозирования и при этом сохраняли жизнеспособность биологического материала.
За 15 минут вместо полутора часов
На испытаниях технология заметно сократила время работы.
При ручном расселении энтомофагов обработка исследуемого участка занимала около 1-1,5 часа. Дрон справлялся с тем же объемом за 10-15 минут, причем в это время входила и подготовка оборудования.
По расчетам разработчиков, BioDrop позволяет проводить такие работы в 4-6 раз быстрее. Это особенно актуально для больших площадей и участков, куда сложно добраться обычным способом.
При этом быстрее оказалось не в ущерб результату.
На 14-е сутки после ручного расселения биологическая эффективность составляла в среднем 70-73%. При работе BioDrop показатель достиг 81-83%.
Разница составила около 10-11 процентных пунктов в пользу новой технологии.
Технологию уже проверяют не только на опытных полях
BioDrop вышла за пределы лаборатории и испытательных участков. Сейчас систему уже применяют в четырех хозяйствах.
В дальнейшем разработку рассматривают для точного земледелия и совместной работы с системами фитосанитарного мониторинга.
Смысл технологии состоит в том, чтобы быстрее доставлять биологические средства защиты туда, где они нужны, и сокращать зависимость от ручного труда. Одновременно применение энтомофагов дает возможность бороться с вредителями биологическим способом без прямой химической обработки растений.
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