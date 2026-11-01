Два автобуса и пять автомобилей эвакуировали при пожаре в гараже в ВКО
Возгорание произошло на территории предприятия на улице Промышленной. Пострадавших нет.
1 Ноября 2026, 02:48
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1 Ноября 2026, 02:481 Ноября 2026, 02:48
223Фото: Pixabay.com
В городе Алтае Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали два автобуса и пять легковых автомобилей во время пожара в гараже. Об этом сообщили в МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт службы «112». Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил кровлю гаража, расположенного на территории ТОО.
Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. В ходе работ они вывели транспортные средства из опасной зоны на безопасное расстояние, предотвратив их возможное повреждение огнём.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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