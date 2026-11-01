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Два автобуса и пять автомобилей эвакуировали при пожаре в гараже в ВКО

Возгорание произошло на территории предприятия на улице Промышленной. Пострадавших нет.

1 Ноября 2026, 02:48
АВТОР
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Pixabay.com 1 Ноября 2026, 02:48
1 Ноября 2026, 02:48
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Фото: Pixabay.com

В городе Алтае Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали два автобуса и пять легковых автомобилей во время пожара в гараже. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт службы «112». Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил кровлю гаража, расположенного на территории ТОО.

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. В ходе работ они вывели транспортные средства из опасной зоны на безопасное расстояние, предотвратив их возможное повреждение огнём.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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