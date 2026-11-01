Два автобуса и пять автомобилей эвакуировали при пожаре в гараже в ВКО

В городе Алтае Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали два автобуса и пять легковых автомобилей во время пожара в гараже. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт службы «112». Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил кровлю гаража, расположенного на территории ТОО.

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. В ходе работ они вывели транспортные средства из опасной зоны на безопасное расстояние, предотвратив их возможное повреждение огнём.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.