Два брата из Семея построили дом после восстановления мечети в исчезнувшем селе 

Даже такой небольшой город как Семей с населением 320 тысяч человек может утомить урбанистической суетой и вынудить людей сменить её на деревенское умиротворение. Братья Жунусовы пошли ещё дальше и решили переехать в родное забвенное селе Аккульск Абайской области, где остался всего один жилой дом. В 2022 году мужчины восстановили здесь старинную деревянную мечеть, а спустя пару лет построили там собственный дом, в котором побывал корреспондент BAQ.KZ.

Пустующая, но не забытая

Село Аккульск Бескарагайского района находится в 35 километрах от Семея. Его официально упразднили в 2017 году. Школа и хозяйства давно закрылись, жители разъехались. От прежней деревни остались воспоминания, кладбище, и старинная мечеть, чей минарет хорошо виден с дороги.

А ещё десятки стареньких деревянных избушек, которые вызывают ностальгию и могут стать живописным антуражем для съёмки фильмов.

До недавнего времени в Аккульске оставался всего один жилой дом, который сохранила его бессменная жительница Гульшира Сапариева. Ей 86 лет. Но она каждое лето приезжает сюда со своей младшей дочерью, чтобы ещё раз погрузиться в воспоминания и вырастить очередной урожай картошки. Она сама ухаживает за хозяйством, принимает родных и всех людей, кто не проезжает мимо села.

Сюда сворачивают туристы и случайные путешественники, выходцы Аккульска, их дети и внуки. Кто-то ищет место, где стоял дом его семьи, кто-то хочет показать детям деревню своего детства. Люди часто посещают и местное кладбище, на котором заканчивается последний путь многих жителей соседних сёл и Семея.

Гульшира Сапариева

Сама Гульшира Сапариева считает себя хранительницей уникальной мечети, которая устояла благодаря неравнодушным людям и их желанию сохранить степную святыню для потомков.

Среди таких людей – братья-близнецы Жунусовы. Они с единомышленниками были инициаторами восстановления той самой мечети, которая недавно снова запустила колесо истории деревни. Здесь вы можете узнать историю её восстановления.

Сначала была мечеть

Аккульская мечеть была построена в 1905 году по инициативе Султанкажи Фазылбекова, который решился на это после паломничества в Мекку. Ему помог семипалатинский татарский купец Мухаммед Вали Хамитов. Камень для фундамента привозили из села Долонь, кирпич - из города, древесину брали в сосновом бору.

Здание пережило несколько эпох. В советское время мечеть закрыли, а само помещение превратили сначала в школу, затем в клуб. Здесь показывали кино, устраивали концерты и дискотеки. Дети бегали вокруг здания и забирались на купол, не задумываясь о том, что играют внутри будущего исторического памятника.

Потом село стало пустеть. В здании появились две печи, трубы вывели через крышу, в результате чего образовались щели. Дождь и снег годами попадали внутрь, древесина разрушалась.

В какой-то момент мечеть едва не лишилась и самого минарета. Накренившись, он стал грустным напоминанием о былом величии села, которое хорошо просматривалось с трассы Омск-Май-Капчагай. Люди съезжали с шоссе, рассматривали святыню, но заходить многие не решались.

Так мечеть выглядела до реставрации

«Самым сложным было выправить минарет. Основное бревно, на которое шла нагрузка, сгнило. Ещё полгода - и он бы упал», - вспоминает Рахим Жунусов.

Мужчины поднимали конструкцию домкратами почти неделю. Работали Рахим, Карим, их племянник Ерлан Жунусовы и земляк Ильяс Хайбуллин. Помогали жители Семея, соседние лесничества, предприниматели, бывшие аккульчане и просто неравнодушные люди. Работы шли на народные деньги.

Решение восстановить мечеть инициаторы приняли в 2021 году. Причём первоначально речь шла лишь о том, чтобы поднять купол и привести в порядок то, что разрушалось на глазах. Но постепенно стало понятно: если уж начинать, то восстанавливать здание надо целиком.

Восстановление длиною в год

Брёвна, которым больше ста лет, пришлось разбирать и изучать буквально руками. Под полом обнаружились хорошо сохранившиеся деревянные конструкции. Словно свежие, вспоминают наши собеседники. На брёвнах обнаружились старинные клейма, печати, надписи, оставленные посетителями разных лет. Среди находок были даже страницы Корана и старый билет в кинотеатр.

«Сидим после очередного рабочего дня, отдыхаем, и вдруг как будто с неба листки Корана полетели, - вспоминает Карим Журунсов. - А это ветер подул и с минарета посыпались эти странички. Мы их собрали в одну коробку и оставили в мечети».

Есть у мечети и другая известная легенда: будто её построили без единого гвоздя. Реставрация эту историю не подтвердила: кованые гвозди строители находили неоднократно. Зато они увидели другое - насколько мастерски работали плотники начала XX века.

Брёвна соединены специальными замками, вырубленными прямо в древесине. Они настолько плотно прилегают друг к другу, что ни один инструмент не смог пройти между ними. Как именно старые мастера добивались такой точности, так и осталось загадкой.

Отделывать стены современными материалами братья в итоге не стали. Старые брёвна, словно книгу отзывов и воспоминаний, оставили открытыми вместе с надписями и следами прошлого.

«Нам было предназначено её восстановить»

Ещё до начала работ у мужчин было ощущение, что история с мечетью обязательно должна случиться.

Кариму Жунусову и Ильясу Хайбуллину дважды снился почти идентичный сон: восстановленная мечеть, они стоят внутри на сцене и радуются, что наконец-то здание удалось вернуть к жизни.

«Видимо нам было суждено её восстановить. После таких совпадений мы задумались и утвердились в своём решении», - говорят братья.

В начале работы мужчин остановили: требовалась экспертиза, и некоторое время они не могли ничего делать с историческим зданием, которое является памятником архитектуры. При этом оно продолжало разрушаться.

«Мы потихоньку ковырялись, а администрация района со стороны за нами наблюдала. Потом аким сам приехал и сказал «Мы вас не тронем», - рассказывает Карим.

Работа кипела в свободное время. Все четверо зарабатывают на жизнь профессией водителя. Зимой, когда работы становилось меньше, они приезжали в Аккульск и проводили здесь по пять-шесть часов.

Всё строили сами, учились на месте. Недостающую помощь и материалы приходилось буквально ловить на трассе.

Вот один из случаев: на этапе восстановления крыши требовались длинные восьмиметровые балки. Лесхоз выделил древесину, но оставался открытым вопрос: как их поднять?

«Мы с Ерланом сидим в мечети, думаем, что делать. Решили выйти на трассу, дождаться какого-нибудь манипулятора, остановить водителя и пригласить его в деревню. И тут мой родственник сворачивает в сторону деревни на манипуляторе, хотя я не ожидал, что он будет в нашей стороне. В общем, за час все балки выложили», - вспоминает Карим Жунусов.

Таких историй за время возрождения мечети накопилось немало. Кто-то отдавал пиломатериалы по себестоимости, кто-то помогал деньгами, кто-то привозил строительные материалы. Деньги на восстановление собирали всем миром. Сколько именно денег ушло на ремонт, братья сейчас точно не скажут. Зато теперь они хорошо знают цену ошибки.

Однажды приглашённые рабочие обшили потолок сырыми досками. Братья предупреждали, что материал должен просохнуть, но работу закончили раньше, не прислушавшись к совету опытных. Когда древесина высохла, появились щели, а уложенная сверху стекловата начала осыпаться внутрь помещения. Каждую неделю мужчины приезжали и пылесосили мечеть. А потом решили сделать всё заново, но уже сами. С тех пор электричество и отопление тоже провели самостоятельно.

Мечеть продолжает требовать ухода. Нужно работать с крышей, делать мелкий ремонт. Но теперь это уже не умирающее здание, которое люди наблюдали годами, а место, куда едут специально. В последние годы оно стало популярной туристической локацией.

Во время открытия летом 2022 года здесь собралось больше 150 человек. Для бывших жителей Аккульска это было не просто открытие отреставрированного здания. Многие увидели друг друга спустя годы.

Мечеть стала своеобразной точкой возвращения. И постепенно оказалось, что не только символического.

Дом на месте детства

Старый дом семьи Жунусовых стоял совсем рядом с мечетью, в 50 метрах. Здесь жили несколько поколений семьи. Но однажды он сгорел. Долгое время на его месте ничего не было. Пока братья не решили построить здесь новый дом.

В прошлом году они без профессиональных строителей возвели себе новое крепкое жилище. Опыт реставрации оказался хорошей школой.

«Наши отцы были плотниками. Видимо, по генам передались навыки. Умеем топор держать», - улыбаются братья.

Дом тоже строили в свободное время, совмещая работу с поездками в Аккульск. Со временем здесь появились электричество, вода, отопление. Печку поставили посередине одной большой комнаты. Она делит её на столовую и спальную зоны. Постепенно домик обставили мебелью, которую собирали у знакомых и покупали на распродажах. Получилось очень практично и по-домашнему уютно.

Пока это скорее загородный дом. Весной и летом он особенно оживает. Здесь ночуют братья и их родные. На улице готовят мясо, высаживают цветы, встречают рассветы и провожают закаты.

Племянница Жунусовых приезжает сюда с детьми, чтобы они набегались по почти пустой деревне и надышались степным чистым воздухом. А взрослые получают то, чего в городе постоянно не хватает - тишины.

Аккульск официально исчез с карты почти 10 лет назад. Но в последние годы мечеть, которую здесь называют степной святыней, начинает собирать людей отовсюду.

Местная жительница Гульшира Сапариева однажды рассказывала, что земляки часто спрашивают, где стояли дома их предков. Некоторые всерьёз думают о том, чтобы построиться на месте родительского жилища. Один такой дом уже появился.

У братьев Жунусовых есть вполне конкретный план на будущее. Мужчины не считают свой дом просто дачей. Через пару лет они хотят переехать.

«На пенсию выйдем и приедем жить сюда. Дорога хорошая: 20 минут и ты в Семее. Здесь тишина, чистый воздух. Иногда работаешь в городской суете и мечтаешь поскорее приехать сюда», - говорит Рахим Жунусов.

До полной автономности Аккульску пока далеко. Братья хотят улучшить дорогу от трассы к мечети и кладбищу. Сейчас зимой, если нужно кого-то похоронить, приходится искать трактор, чтобы расчистить подъезд. Но в остальном место постепенно становится пригодным для жизни.

А ещё братья говорят, что хотели бы завести петуха, чтобы тот каждое утро будил их своим кукареканьем.