Два судна затонули у Ормузского пролива на фоне серии атак

Два коммерческих судна затонули в районе Ормузского пролива. Одно ушло под воду после попадания снаряда и пожара, второе затонуло спустя несколько недель после аналогичной атаки. Один моряк погиб, еще 21 человека удалось эвакуировать, сообщает Reuters.

Первым стало контейнерное судно GFS Pride под флагом Сингапура. Оно следовало через Ормузский пролив, когда получило повреждения после попадания неизвестного снаряда.

На борту начался пожар, после чего судно затонуло.

Морская и портовая администрация Сингапура сообщила, что всех 21 членов экипажа успели эвакуировать. Пострадавших среди них нет.

GFS Pride мог перевозить до 2 824 двадцатифутовых контейнеров.

Второе судно затонуло после сентябрьской атаки

Еще один инцидент произошел с сухогрузом Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды.

Судно было поражено снарядом еще 23 сентября, а теперь затонуло недалеко от пролива. По данным морских источников Reuters, во время атаки погиб один член экипажа, остальных эвакуировали сразу после удара.

По анализу данных Международной морской организации, GFS Pride и Cape Dao стали вторым и третьим судами, затонувшими с начала войны между США и Ираном 28 февраля.

Первым был контейнеровоз Safeen Prestige под флагом Мальты. Его атаковали в марте, позднее судно затонуло к северу от Ормузского пролива.

В апреле Корпус стражей исламской революции атаковал и захватил контейнеровоз MSC Francesca.

Атаки участились за последние десять дней

По данным Reuters, за последние десять дней число атак на коммерческие суда в районе Ормузского пролива резко выросло.

Иран заявляет, что усиливает удары в ответ на блокаду своих портов со стороны США и новые санкции, введенные в прошлом месяце.

Два высокопоставленных иранских чиновника рассказали Reuters, что Тегеран меняет тактику действий против судов, проходящих через пролив.

Угрозы теперь касаются не одних нефтяных танкеров. Серьезные повреждения получают контейнеровозы и сухогрузы.

До начала войны через Ормузский пролив проходило около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

В Морской и портовой администрации Сингапура заявили, что обеспокоены продолжающимися атаками на коммерческое судоходство. Там назвали подобные нападения нарушением международного права.