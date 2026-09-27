Два телефона и неизвестные вещества пытались перебросить в учреждение УИС в ВКО
В Шемонаихе военнослужащий Нацгвардии вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной системы задержал мужчину, пытавшегося перебросить через ограждение запрещённые предметы.
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Во время патрулирования территории, прилегающей к учреждению УИС в Шемонаихе Восточно-Казахстанской области, ефрейтор Еламан Сапашев со служебной собакой по кличке Рэмма совместно с сотрудниками УИС заметили возле ограждения подозрительного мужчину.
Мужчина попытался перебросить через ограждение неизвестные предметы, однако его действия были своевременно пресечены.
При проверке выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности. При себе у мужчины обнаружили два мобильных телефона, ёмкость с капсулами белого цвета, а также ёмкость с жидкостью неизвестного происхождения.
Все обнаруженные предметы изъяли и передали в компетентные органы для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.
В Нацгвардии отметили, что совместное несение службы военнослужащими и сотрудниками УИС позволяет своевременно выявлять и пресекать попытки незаконной передачи запрещённых предметов на охраняемые объекты. Особую роль в обеспечении безопасности играют кинологические расчёты.
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