Трассу Кызылорда - Жезказган реконструируют без остановки движения
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Почти 200 километров трассы Кызылорда - Жезказган в области Улытау переведены на движение по объездным дорогам, передает BAQ.KZ.
Это около 96% протяжённости улытауской части. Такая схема позволяет реконструировать основную трассу без остановки сообщения между регионами.
Весь проект охватывает 400 километров и разбит на два этапа. Кызылординский участок длиной 192 километра завершён, движение по нему открыто. В области Улытау предстоит сделать 208 километров, они разделены на восемь участков реконструкции.
На объектах задействованы около 1150 дорожных специалистов и порядка 685 единиц техники. Работают асфальтобетонные и дробильно-сортировочные заводы, бетоносмесительные установки, обустроены вахтовые городки.
На большинстве участков завершены подготовительные и земляные работы, устроены нижние и верхние слои основания дорожной одежды. Ведётся укладка асфальтобетонного покрытия, на ряде участков эти работы близки к завершению.
Параллельно строятся мосты и десятки водопропускных труб. Устанавливаются дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и сетчатое ограждения, наносится разметка, обустраиваются площадки отдыха для водителей.
Годовой план по заготовке битума выполнен более чем на 90%, заготовлено около 7 тысяч тонн из 7758. Продолжается накопление щебня, железобетонных изделий, песчано-гравийной смеси и геотекстиля.
Реконструкция ведётся для обеспечения безопасного и бесперебойного сообщения между регионами и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния трассы.
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