Почти 200 километров трассы Кызылорда - Жезказган в области Улытау переведены на движение по объездным дорогам, передает BAQ.KZ.

Это около 96% протяжённости улытауской части. Такая схема позволяет реконструировать основную трассу без остановки сообщения между регионами.

Весь проект охватывает 400 километров и разбит на два этапа. Кызылординский участок длиной 192 километра завершён, движение по нему открыто. В области Улытау предстоит сделать 208 километров, они разделены на восемь участков реконструкции.

На объектах задействованы около 1150 дорожных специалистов и порядка 685 единиц техники. Работают асфальтобетонные и дробильно-сортировочные заводы, бетоносмесительные установки, обустроены вахтовые городки.

На большинстве участков завершены подготовительные и земляные работы, устроены нижние и верхние слои основания дорожной одежды. Ведётся укладка асфальтобетонного покрытия, на ряде участков эти работы близки к завершению.

Параллельно строятся мосты и десятки водопропускных труб. Устанавливаются дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и сетчатое ограждения, наносится разметка, обустраиваются площадки отдыха для водителей.

Годовой план по заготовке битума выполнен более чем на 90%, заготовлено около 7 тысяч тонн из 7758. Продолжается накопление щебня, железобетонных изделий, песчано-гравийной смеси и геотекстиля.

Реконструкция ведётся для обеспечения безопасного и бесперебойного сообщения между регионами и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния трассы.