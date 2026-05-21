Дворники, садовники и волонтеры получили госнаграды от Президента

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении группы граждан за вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организация тюркских государств в Туркестан.

Государственными наградами отмечены работники коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений, а также волонтеры Туркестанской области.

Кого наградили

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены:

— садовник ГКУ «Жасыл саябақтар» Мұхтар Абишов;

— рабочая КГУ «Темирлан благоустройство» Амина Кузембаева;

— экскурсовод музея имени С. Ерубаева Ердоc Конысов;

— рабочая КГУ «Ленгір тазалық» Райхан Матибаева;

— инженер-гидротехник ГКП «Тұран су» Парымбек Орынбасар.

Медали получили коммунальщики, водители и волонтеры

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены сотрудники коммунальных предприятий, водители, трактористы, рабочие, специалисты, а также волонтеры из разных районов Туркестанской области.

Среди награжденных:

— сотрудники служб благоустройства и уборки;

— работники водо- и электроснабжения;

— специалисты строительной сферы;

— представители скорой медицинской помощи;

— волонтеры города Туркестана.

Указ уже вступил в силу

В документе отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.