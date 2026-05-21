Дворники, садовники и волонтеры получили госнаграды от Президента

Токаев наградил коммунальщиков и волонтеров после саммита ОТГ в Туркестане

Сегодня 2026, 19:18
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении группы граждан за вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организация тюркских государств в Туркестан.

Государственными наградами отмечены работники коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений, а также волонтеры Туркестанской области.

Кого наградили

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены:
— садовник ГКУ «Жасыл саябақтар» Мұхтар Абишов;
— рабочая КГУ «Темирлан благоустройство» Амина Кузембаева;
— экскурсовод музея имени С. Ерубаева Ердоc Конысов;
— рабочая КГУ «Ленгір тазалық» Райхан Матибаева;
— инженер-гидротехник ГКП «Тұран су» Парымбек Орынбасар.

Медали получили коммунальщики, водители и волонтеры

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены сотрудники коммунальных предприятий, водители, трактористы, рабочие, специалисты, а также волонтеры из разных районов Туркестанской области.

Среди награжденных:
— сотрудники служб благоустройства и уборки;
— работники водо- и электроснабжения;
— специалисты строительной сферы;
— представители скорой медицинской помощи;
— волонтеры города Туркестана.

Указ уже вступил в силу

В документе отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.

