Двухэтажное кафе загорелось в Алматы
Пожарные предотвратили угрозу взрыва.
1 Ноября 2026, 12:13
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1 Ноября 2026, 12:131 Ноября 2026, 12:13
204Фото: Скриншот видео
Ранним утром в Турксибском районе Алматы произошёл пожар в двухэтажном здании кафе.
К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные подразделения. По прибытии установлено, что открытым пламенем охвачена кровля здания. В ходе разведки выявлено горение подсобного помещения и кровли.
Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Оперативными действиями пожарных распространение огня удалось предотвратить.
В ходе тушения спасатели вынесли из зоны горения шесть кислородных баллонов различного объёма, предотвратив угрозу их возможного взрыва.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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