Двухэтажное кафе загорелось в Алматы

Ранним утром в Турксибском районе Алматы произошёл пожар в двухэтажном здании кафе.

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные подразделения. По прибытии установлено, что открытым пламенем охвачена кровля здания. В ходе разведки выявлено горение подсобного помещения и кровли.

Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Оперативными действиями пожарных распространение огня удалось предотвратить.

В ходе тушения спасатели вынесли из зоны горения шесть кислородных баллонов различного объёма, предотвратив угрозу их возможного взрыва.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.