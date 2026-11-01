Двухэтажное кафе загорелось в Алматы

Пожарные предотвратили угрозу взрыва.

1 Ноября 2026, 12:13
АВТОР
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Скриншот видео 1 Ноября 2026, 12:13
1 Ноября 2026, 12:13
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Фото: Скриншот видео

Ранним утром в Турксибском районе Алматы произошёл пожар в двухэтажном здании кафе.

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные подразделения. По прибытии установлено, что открытым пламенем охвачена кровля здания. В ходе разведки выявлено горение подсобного помещения и кровли.

Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Оперативными действиями пожарных распространение огня удалось предотвратить.

В ходе тушения спасатели вынесли из зоны горения шесть кислородных баллонов различного объёма, предотвратив угрозу их возможного взрыва.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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