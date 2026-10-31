Дзюдоистка Супыгалиева и волейболист Агабек понесут знамя сборной Казахстана в Дакаре
На IV летних юношеских Олимпийских играх страну представят 18 спортсменов в 11 видах спорта.
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Дзюдоистка Фатима Супыгалиева и представитель пляжного волейбола Алихан Агабек пронесут флаг Казахстана на церемонии открытия IV летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал).
Фатима Супыгалиева выступает в весовой категории до 52 килограммов. В 2026 году она стала чемпионкой мира среди кадетов. Также в её активе золотая медаль юношеских Азиатских игр, которые прошли в 2025 году в Бахрейне.
Алихан Агабек выступит в соревнованиях по пляжному волейболу вместе с Оразали Сагынышем. В прошлом году казахстанский дуэт завоевал золото юношеских Азиатских игр в Бахрейне. Кроме того, в 2026 году спортсмены дошли до 1/16 финала чемпионата мира среди участников до 18 лет.
Всего на юношеских Олимпийских играх в Дакаре Казахстан представят 18 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта.
В этом году изменился порядок допуска участников к соревнованиям. В отличие от предыдущих юношеских Олимпиад, специальные отборочные турниры для квалификации не проводятся. Олимпийские квоты распределяют Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации на основании установленных критериев участия.
IV летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Дакар станет первым городом на африканском континенте, который примет Олимпийские игры.
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