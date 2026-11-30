В Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола умерли более 6 тысяч человек. Власти также зарегистрировали около 12 тысяч подтверждённых случаев заражения в восьми регионах страны. Нынешняя вспышка стала 17-й в истории ДР Конго и самой масштабной. Её причиной стал штамм Бундибуджо, против которого пока нет одобренной вакцины и специфического лечения.

Наиболее сложная ситуация складывается в провинциях Итури и Северное Киву. Там десятилетиями продолжаются вооружённые конфликты, что затрудняет работу медицинских служб. Среди других препятствий — нехватка финансирования и недоверие населения к медицинским учреждениям. По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), более 60% заболевших умирают за пределами больниц.

Многие заражённые отказываются от изоляции, подвергая риску своих близких. При этом реальное число погибших может быть значительно выше официального. Reuters пришло к такому выводу после анализа спутниковых снимков двух наиболее пострадавших районов. Случаи заражения штаммом Бундибуджо также выявили в Уганде, Кении и Нигерии.

По оценке Africa CDC, нынешняя эпидемия стала самой масштабной по географическому охвату вспышкой Эболы в истории Африки. Однако по числу жертв она пока уступает эпидемии 2014–2016 годов в Западной Африке. Тогда заразились более 28 тысяч человек, свыше 11 тысяч умерли в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.