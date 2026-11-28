Карина Ибрагимова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Ташкенте
Казахстанская спортсменка победила бронзового призёра Олимпиады-2024 единогласным решением судей со счётом 5:0.
28 Ноября 2026, 19:43
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28 Ноября 2026, 19:4328 Ноября 2026, 19:43
117Фото: НОК РК
Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова пробилась в полуфинал заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
В четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова встретилась с У Ши И из Китайского Тайбэя — бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже.
Казахстанка захватила преимущество с первого раунда, а в третьем отправила соперницу в нокдаун. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Ибрагимовой со счётом 5:0.
Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль турнира.
Ранее выступление на Кубке мира завершил другой представитель Казахстана — Даниял Сабит, выступавший в весовой категории до 50 килограммов.
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