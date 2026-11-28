Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова пробилась в полуфинал заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

В четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова встретилась с У Ши И из Китайского Тайбэя — бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже.

Казахстанка захватила преимущество с первого раунда, а в третьем отправила соперницу в нокдаун. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Ибрагимовой со счётом 5:0.

Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Ранее выступление на Кубке мира завершил другой представитель Казахстана — Даниял Сабит, выступавший в весовой категории до 50 килограммов.