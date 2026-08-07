Экология, жилье, инклюзивное образование: кандидаты BAYTAQ встретились с трудовыми коллективами
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Представители партии обсудили вопросы экологии, здравоохранения, строительства и инклюзивного образования на встречах, прошедших в Астане и Петропавловске.
Кандидаты от партии зелёных BAYTAQ в Мажилис в рамках предвыборной агитационной кампании встретились с трудовыми коллективами Астаны и Петропавловска.
В Астане кандидат от партии Сәуле Қамытбековапровела встречу с коллективом завода железобетонных изделий Center Concrete.
В ходе встречи были представлены основные направления предвыборной программы партии, а также обсуждены вопросы внедрения энергосберегающих технологий в строительной отрасли, использования экологически безопасных материалов и поддержки отечественного производства.
По словам кандидата, качественные строительные материалы, произведённые с соблюдением экологических требований, не только обеспечивают безопасность жилых домов и социальных объектов, но и позволяют повысить их энергоэффективность. Кроме того, была отмечена важность применения технологий с минимальным воздействием на окружающую среду при сохранении темпов строительства.
Также Сәуле Қамытбекова встретилась с коллективом медицинского центра Integrate Clinic. На встрече была представлена экологическая платформа партии, а участники обсудили влияние состояния окружающей среды на здоровье человека, усиление экологической безопасности и развитие профилактических инициатив.
В ходе встречи представители медицинской сферы также высказали свои предложения. Они подняли вопросы поддержки молодых специалистов, решения проблемы доступного и арендного жилья, а также расширения возможностей для повышения квалификации.
Агитационная работа продолжилась и в Петропавловске. Кандидат от партии зелёных BAYTAQ в Мажилис Алмаз Джакишев встретился с коллективом коррекционного детского сада «Мархабат».
В ходе встречи также обсудили влияние состояния окружающей среды на здоровье детей. Были затронуты вопросы загрязнения воздуха и воды, ухудшения экологической ситуации, а также отмечена важность усиления экологической безопасности, озеленения населённых пунктов и системного проведения природоохранных мероприятий.
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