ВВП Китая вырос на 5% в первом квартале 2026 года
Показатель превысил ожидания аналитиков и ускорился по сравнению с концом 2025 года.
Экономика Китая в январе–марте 2026 года выросла на 5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные правительством страны, пишет apnews.com.
Согласно статистике, показатель оказался выше прогнозов аналитиков и ускорился по сравнению с 4,5% в четвертом квартале 2025 года. Отмечается, что экономический рост сохранялся несмотря на влияние конфликта вокруг Ирана, который начался в рассматриваемый период.
Краткосрочные риски ограничены
Экономисты считают, что Китай способен выдержать краткосрочное влияние конфликта, который продолжается уже седьмую неделю.
В то же время рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление и оказывает влияние на мировую экономику.
Долгосрочные риски сохраняются
Эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе возможны негативные последствия, в том числе снижение глобального спроса на китайский экспорт.
Международный валютный фонд на этой неделе снизил прогноз роста экономики Китая на 2026 год до 4,4%.
Ранее власти Китая установили целевой ориентир роста экономики на текущий год в диапазоне 4,5–5%, что является самым низким уровнем с 1991 года.
