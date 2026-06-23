Экс-министр Испании получил 24 года тюрьмы за роскошную жизнь на взятки
Сегодня 2026, 08:23
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Сегодня 2026, 08:23Сегодня 2026, 08:23
124Фото: caravan.kz/news
Бывший министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос, считавшийся ближайшим соратником и правой рукой действующего премьера Педро Санчеса, приговорен к 24 годам лишения свободы. Суд признал топ-политика лидером преступной группировки.
Как выяснилось, за распределение госзаказов он брал взятки деньгами и элитными виллами на побережье, присваивал зарплату вымышленного сотрудника в 10 тысяч евро, а также обеспечил топ-должностью свою любовницу. Громкий коррупционный финал мгновенно перерос в жесткий политический кризис.
Испанская оппозиция уже обвинила премьер-министра в покрывательстве своего друга и официально потребовала распустить парламент и объявить досрочные выборы в стране.
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