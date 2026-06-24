Эксперт из Великобритании рассказал о будущем Сатпаева в «Челси»

Нападающий ФК «Кайрат» Дастан Сатпаев переходит в «Челси». Английский клуб оформил трансфер казахстанского футболиста еще в феврале 2025 года за четыре миллиона евро, но контракт вступит в силу в августе, как только игроку исполнится 18 лет.

Каким может быть положение Дастана Сатпаева в системе нового клуба? Как обычно проходит переход футболистов в подобных случаях? И каково нынешнее положение лондонского клуба, его философия после того как «Челси» выкупили у российского олигарха Романа Абрамовича?

Об этом корреспондент BAQ.KZ побеседовала с одним из ведущих специалистов мировой спортивной индустрии, профессором Саймоном Чедвиком.

Упор на тренировки и питание

Саймон Чедвик преподавал в престижных бизнес-школах Франции, Испании, Германии, Китая, Бразилии, Японии и Марокко, сотрудничал с FIFA, UEFA, FC Barcelona, Adidas, Nike, Coca-Cola и PwC. Профессор также долгое время был колумнистом и автором публикаций в Forbes, The Economist, Arabian Gulf Business Insight, Asia and the Pacific Policy Forum, Amwaj, CityAM и Doha News.

Среди ключевых ролей Чедвика - должность директора по исследованиям для организаторов чемпионата мира FIFA 2022 года в Катаре. Он также был директором по исследованиям Women in Sport и почти двадцать лет сотрудничает с UEFA.

Комментируя переход Сатпаева, Саймон Чедвик отмечает, что подобные трансферы в первую очередь регулируются условиями контракта между покупающим клубом, игроком и продающим клубом.

«Думаю, если у покупающего клуба хорошие отношения с продающим клубом, то это облегчает, например, создание специальных тренировочных программ. Но я подозреваю, что, вероятно, самое главное, что игрок будет стараться делать - это не получить травму. Потому что травма потенциально может сорвать трансфер», - говорит Саймон Чедвик.

Далее, по его словам, когда начнется подготовка к новому сезону, футболист начнет увеличивать интенсивность тренировок и будет тренироваться под руководством сотрудников клуба «Челси».

По его мнению, тренировки, подготовка казахстанского футболиста в Великобритании будут интенсивнее, так как от Сатпаева будут ожидать большого. И тогда казахстанскому футболисту нужно будет поддерживать не только физическую форму, но также уделять внимание стратегии, тактике, а также питанию.

«Имейте в виду, что в таких клубах, как «Челси», вероятно, работают от 20 до 30 аналитиков данных. Эти аналитики будут изучать все данные и статистику, которые у них есть о нем и его выступлениях. Безусловно, как я уже говорил, будет пристальное внимание к таким вещам, как питание. Вполне возможно, что ему придется питаться определенным образом, тренироваться определенным образом и даже соблюдать определенный режим сна», - говорит Саймон Чедвик.

Текучка кадров в «Челси»

Говоря о философии клуба «Челси», Саймон Чедвик отмечает, что команда из юго-запада Лондона, имеет интересную историю. Когда-то клуб принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу, сейчас же им владеют американские инвесторы из сферы частного капитала. И они придерживаются очень прагматичного подхода к подготовке и развитию игроков.

Чедвик поясняет, что под «прагматичным подходом» имеет ввиду быстрые решения. То есть, если футболист развивается и показывает результат, клуб продолжает делать на него ставку. Если же прогресса нет, с таким игроком могут достаточно быстро расстаться.

Именно поэтому одна из характерных черт нынешней системы «Челси» - это высокая текучесть кадров.

«Это не особенно стабильный клуб, поскольку в нем наблюдается очень высокая текучесть игроков. Это негативно сказалось на результатах команды. В прошлом сезоне «Челси» занял 10-е место. То есть выступил не особенно успешно. Поэтому я считаю, что это крайне конкурентная среда, в которой необходимо усердно работать и действительно использовать каждый предоставленный шанс», - говорит Саймон Чедвик.

Роль «Страсбура» в системе «Челси»

Возможно ли, что после перехода Сатпаев может сразу выступать в первой команде клуба? На этот вопрос Чедвик отвечает так:

«Я бы сказал, что если только он не является талантом поколения — игроком такого уровня, какого мы раньше никогда не видели, например, как Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе или Лионель Месси, — то, вероятно, одним из его первых шагов станет аренда в другой клуб. У «Челси» есть связанный клуб во Франции — «Страсбур», и молодые игроки, подписывающие контракт с «Челси», нередко проводят некоторое время именно там. Поэтому меня бы не удивило, если бы игрока очень быстро перевели либо в «Страсбур», либо отдали в аренду в клуб из более низкой лиги, вероятно, в Англии, но, возможно, и за границей, чтобы он мог учиться, физически развиваться и приобретать дополнительный опыт. Именно это, как мне кажется, скорее всего и произойдет. Возможно, пройдет еще два или даже три года, прежде чем он дебютирует за первую команду».

В «Челси» действует определенная система развития молодых игроков. В академии есть разные возрастные группы.

По словам Чедвика, даже при хорошем старте молодому игроку, скорее всего, предстоит пройти несколько этапов внутри клубной системы, прежде чем он сможет закрепиться в основной команде.

«В английском футболе есть турнир под названием Кубок английской лиги (Carabao Cup), и не исключено, что ему дадут шанс проявить себя именно там. В остальном же он будет постепенно продвигаться по системе подготовки клуба. Это означает, что прежде, чем стать полноценным игроком первой команды, может пройти два, три или даже четыре года».

Отдельное внимание эксперт уделяет физической адаптации игрока к английскому футболу.

По словам Чедвика, переход в такую лигу требует не только высокого уровня техники, но и готовности выдерживать более интенсивный темп, силовую борьбу и постоянное давление на поле. Именно поэтому одним из ключевых факторов для Сатпаева станет способность быстро приспособиться к требованиям английской футбольной среды.

Жизнь вне поля

Помимо игровых требований, молодому футболисту предстоит адаптироваться и к жизни вне поля. По словам Чедвика, переход в элитный клуб означает не только более высокий уровень конкуренции, но и серьезное давление со стороны болельщиков, медиа и самого клуба.

«Возрастают коммерческие обязательства. Значительную роль играет участие в рекламных и спонсорских мероприятиях клуба. Усиливается и внимание к игроку не только на поле, но и за его пределами. То, что вы публикуете в социальных сетях, с кем дружите и с кем встречаетесь, — все это становится объектом пристального внимания. Во многих клубах английской Премьер-лиги работают специальные сотрудники по сопровождению игроков. Их основная задача - помогать футболистам адаптироваться и решать возникающие проблемы. Если игрок чувствует себя одиноким, скучает по дому, попадает в сложную ситуацию или сомневается, стоит ли принимать то или иное решение, он может обратиться к этим специалистам за советом и поддержкой. Предполагаю, что в более скромных лигах во многих странах мира подобной системы поддержки попросту нет».

По оценке Чедвика, вероятность дебюта Сатпаева в первой команде будет зависеть от его развития и уровня игры. Эксперт отмечает, что в футболе возраст не является главным фактором: если игрок достаточно хорош, у него есть шанс получить возможность проявить себя.

При этом в случае с молодыми футболистами клубы обычно оценивают их прогресс в течение нескольких лет. Если за этот период игрок демонстрирует рост и способен приносить пользу команде, он может получить игровое время, например, в кубковых турнирах.

Однако при отсутствии заметного прогресса «Челси» может принять решение о дальнейшем будущем футболиста вне клуба.