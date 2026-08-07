С августа в стране начинают действовать изменения в Трудовом кодексе. Они затронут трудовые договоры, защиту прав работников, сверхурочную работу, кадровый учет и даже кибербезопасность.

В августе в Казахстане поэтапно вступают в силу изменения в трудовом законодательстве. Новые нормы направлены на усиление защиты прав работников, совершенствование правил трудоустройства и увольнения, повышение безопасности труда, цифровизацию кадровых процессов и усиление требований в сфере противодействия коррупции и кибербезопасности.

Что изменится с 4 августа

Одним из главных нововведений станет закрепление в Трудовом кодексе принципа уважения и защиты чести и достоинства работника. Кроме того, закон впервые прямо закрепляет право сотрудника на неприкосновенность частной жизни.

Изменится и порядок приема на работу. Если человек относится к категории граждан, которым законом предоставлены гарантии при трудоустройстве, работодатель по его требованию будет обязан письменно объяснить причины отказа в приеме на работу.

Новые правила коснутся и срочных трудовых договоров. Если последний рабочий день совпадет с больничным или социальным отпуском сотрудника, договор прекратится только после окончания больничного или отпуска.

Работодатели также должны будут официально уведомлять сотрудников об изменении условий труда – либо на бумаге, либо в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

Для сезонных работников уточнили порядок прекращения трудовых договоров. Теперь к ним не будет применяться норма, которая позволяет расторгнуть договор в связи с выходом основного работника.

Изменится и порядок увольнения материально ответственных сотрудников. Если работник не успел передать имущество и документы, договор будет считаться прекращенным только после завершения процедуры приема-передачи. При этом работодатель обязан организовать передачу имущества в установленный срок.

При назначении дисциплинарного взыскания работодатели теперь обязаны учитывать не только сам факт нарушения, но и его тяжесть, обстоятельства, при которых оно произошло, а также степень признания вины работником.

Еще одно изменение касается обязательных медицинских осмотров. За сотрудниками, которые проходят такие обследования в соответствии с законом или коллективным договором, сохраняются рабочее место и средняя заработная плата. Также будет оплачиваться время прохождения обязательного предсменного медицинского осмотра.

Отдельный блок изменений посвящен охране труда. Работодатели обязаны привести здания, оборудование, транспорт и другие производственные объекты в соответствие с требованиями безопасности. Кроме того, в Трудовом кодексе появится новая должность – технический инспектор по охране труда. Он сможет контролировать соблюдение требований безопасности, участвовать в расследовании несчастных случаев и вносить предложения по улучшению условий труда.

При этом норма о предоставлении оплачиваемого времени для прохождения скрининговых обследований начнет действовать только с 1 января 2027 года.

Что изменится с 13 и 25 августа

С 13 августа вступят в силу новые антикоррупционные требования. Будут уточнены ограничения для бывших государственных служащих при трудоустройстве на руководящие должности в коммерческие организации.

Кроме того, граждане, совершившие коррупционные преступления или привлеченные к административной ответственности за коррупционные правонарушения в течение последних трех лет, не смогут занимать ряд должностей.

Еще одно важное изменение – цифровизация кадрового учета. Государственные учреждения и организации квазигосударственного сектора будут обязаны вести кадровые документы в единой цифровой системе. В ней будут храниться сведения о приеме на работу, трудовой деятельности, поощрениях, дисциплинарных взысканиях и увольнении сотрудников.

Требование о внесении в систему отдельных сведений о супруге и близких родственниках работников вступит в силу с 1 января 2027 года.

С 25 августа новые обязанности появятся и в сфере кибербезопасности. Работники должны будут соблюдать не только требования охраны труда, но и внутренние правила кибербезопасности.

Работодатели, в свою очередь, обязаны ознакомить сотрудников с этими требованиями и организовать внутренний контроль за их соблюдением.

В связи с изменениями работодателям рекомендуется пересмотреть внутренние документы, связанные с оформлением трудовых отношений, увольнением работников, дисциплинарной ответственностью, медицинскими осмотрами, охраной труда и вопросами кибербезопасности.