Инициатива Токаева может расширить сотрудничество ОТГ с Россией - эксперт

На XIII саммите Организации тюркских государств Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выдвинул важную инициативу, предложив рассмотреть возможность присоединения России к формату «Организация тюркских государств +» либо ее участия в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Это предложение отражает последовательный внешнеполитический курс Казахстана, направленный на укрепление взаимного доверия, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества и расширение международного диалога. Об этом высказался Генеральный директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК Зиябек Кабульдинов.

Инициатива Главы государства имеет серьезное историческое обоснование. Россия на протяжении многих столетий была тесно связана с тюркским миром. На ее территории исторически проживают татары, башкиры, чуваши, якуты, алтайцы, тувинцы, хакасы, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы и другие тюркские народы. Их богатое историко-культурное наследие является неотъемлемой частью общего евразийского пространства. Многие из этих народов внесли значительный вклад в развитие государственности, культуры, науки и просвещения.

"Особое значение имеют многовековые связи казахского и русского народов. Их история не ограничивается только политическими отношениями и межгосударственными контактами. Она включает продолжительное взаимодействие в сферах торговли, образования, науки, культуры и повседневной жизни. Исторические судьбы народов неоднократно пересекались, формируя обширное пространство взаимного влияния. При этом объективное изучение общего прошлого предполагает рассмотрение как положительного опыта сотрудничества, так и сложных, противоречивых страниц истории", - поделился эксперт.

Россия сыграла заметную роль в становлении и развитии мировой тюркологии. Труды В. В. Радлова, В. В. Бартольда, Н. И. Ильминского, С. Е. Малова, А. Н. Кононова и других ученых заложили основы системного изучения истории, языков, письменных памятников и этнографии тюркских народов. В российских архивах, библиотеках и музейных собраниях хранится значительный массив документов и артефактов, имеющих первостепенное значение для исследования истории Казахстана и всего тюркского мира. Расширение сотрудничества в рамках ОТГ способно открыть дополнительные возможности для совместного изучения, цифровизации и публикации этих источников.

Большой научный и общественный интерес представляет поддержанный Казахстаном проект «Алтай - колыбель тюркской цивилизации». Алтай занимает особое место в исторической памяти тюркских народов. Именно с этим регионом связаны важнейшие процессы этногенеза, формирования раннетюркской государственности и распространения древнетюркской письменной культуры. Вместе с тем Алтай является общим историко-культурным пространством, объединяющим Казахстан, Россию, Китай и Монголию. Поэтому его изучение требует международного и междисциплинарного подхода с участием историков, археологов, этнологов, лингвистов, антропологов и специалистов в области генетики.

"Предложение Президента Казахстана также важно с точки зрения дальнейшего развития самой Организации тюркских государств. ОТГ позиционирует себя как открытая международная площадка, деятельность которой направлена на укрепление экономических, транспортно-логистических, научных и культурно-гуманитарных связей. Глава государства особо подчеркнул, что Организация не является и не должна превращаться в военный альянс. Такой подход позволяет рассматривать взаимодействие с Россией не как создание новых разделительных линий, а как расширение пространства диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Зиябек Кабульдинов.

Присоединение России к формату «ОТГ +» или получение ею статуса наблюдателя могло бы способствовать реализации совместных научных и образовательных программ, организации археографических и археологических экспедиций, развитию академических обменов, проведению международных конференций и подготовке фундаментальных трудов по истории тюркской цивилизации. Перспективным направлением может стать создание единой цифровой базы письменных источников, исторических карт, рукописей и музейных коллекций, связанных с наследием тюркских народов.

Инициатива Касым-Жомарта Токаева отличается прагматизмом, исторической обоснованностью и стратегическим видением. Она направлена на то, чтобы общее наследие служило не предметом политических разногласий, а основой для конструктивного сотрудничества.