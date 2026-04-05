Жители Актау сообщили о появлении крупных мидий на побережье Каспийского моря. По словам горожан, ранее такие большие моллюски здесь встречались редко, поэтому их обнаружение вызвало удивление, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Очевидцы отмечают, что размер некоторых мидий достигает 5–7 сантиметров, и их можно увидеть практически вдоль всего побережья.

Эксперты поясняют, что само по себе присутствие мидий в Каспийском море не является необычным явлением. Директор регионального филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов отметил, что моллюски обитают в Каспии давно, однако чаще всего на берег их выбрасывает после штормов.

По словам руководителя общественного объединения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, мидии в Каспийском море встречаются уже много лет.

В то же время специалисты допускают, что в акваторию могли попасть и новые виды моллюсков. Как пояснил научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов, они могли быть занесены вместе с балластными водами судов или из других водоёмов.

Главный научный сотрудник «Казахского НИИ Каспийского моря» Серик Тимирханов предполагает, что часть мидий могла проникнуть в Каспий из Чёрного или Азовского морей — например, на корпусах судов. По его словам, такие моллюски могут со временем закрепиться в новой среде и стать частью экосистемы, однако при этом способны конкурировать с местными видами.

Эксперты также отмечают, что мидии могут служить кормовой базой для некоторых видов рыб, но вопрос их употребления в пищу требует дополнительных исследований.