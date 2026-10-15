Эксперты улучшили прогноз по инфляции в Казахстане до 2028 года

Аналитики пересмотрели ожидания по инфляции в Казахстане в сторону снижения. К 2028 году рост цен, по их оценкам, может замедлиться до 6,9%, сообщили в Национальном банке.

Согласно очередному макроэкономическому опросу, инфляцию по итогам 2026 года эксперты ожидают на уровне 9,5%. Прогноз на 2027 год составляет 8,3%, на 2028 год 6,9%.

Оценка роста экономики на текущий год не изменилась. Аналитики по-прежнему ожидают, что валовой внутренний продукт Казахстана в 2026 году вырастет на 4,8%.

В 2027 году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,7%, в 2028 году на уровне 4,4%.

В опросе участвовали 14 организаций. Среди них профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства.

В Нацбанке подчеркнули, что результаты макроопроса не являются его собственным прогнозом. Публикация отражает независимые оценки и ожидания опрошенных экспертов.