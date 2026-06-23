Жители жилых комплексов, построенных компанией "Qazaqstroy" в Алматы, вышли на акцию протеста и перекрыли улицу Толе би. Об этом в Threads написала алматинка Гульден Тенизова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, причиной такого шага жителей стали регулярные отключения электроэнергии и многомиллионная задолженность строительной компании.

"Терпение лопнуло. Жители жилых комплексов, построенных “Qazaqstroy”, перекрыли улицу Толе би из-за частых отключений света. Люди заявляют, что уже несколько месяцев сталкиваются с одной и той же проблемой, но до сих пор не было принято конкретного решения", – написала Тенизова.

По словам жителей, они устали жить без стабильного электроснабжения. В квартирах часто отключается электричество, из-за чего портятся продукты в холодильнике, а также невозможно работать, учиться и выполнять повседневные бытовые дела.

"Люди устали решать эту проблему своими силами. Поэтому сегодня они вышли на улицу, чтобы их услышали", – говорят жители.

Участники акции требуют официального ответа от "Энергосбыта" и вмешательства государственных органов. Как пишет Тенизова, жители хотят понять, когда будет решена ситуация, возникшая из-за долгов строительной компании.

"Жители ожидают реакции государственных органов и официального ответа "Энергосбыта". Они хотят знать, когда конкретно будет решена эта проблема", – написала она.

По словам жителей, они уже долгое время живут в условиях неопределенности и требуют скорейшего решения проблемы.

Редакция запросила комментарий у компании "Алатау Жарык Компаниясы". В компании подтвердили, что по состоянию на 22 июня задолженность "Qazaqstroy" за электроэнергию составляет более 60,7 млн тенге.

В течение последних четырех месяцев оплата не производилась, из-за чего образовался долг.

По словам представителей АЖК, компания отвечает за своевременное выполнение обязательств перед энергопроизводящими организациями. Поэтому задержки платежей создают дополнительную финансовую нагрузку на стабильную работу системы электроснабжения.

В связи с этим меры по ограничению или отключению электроэнергии применяются только как крайняя и вынужденная мера.

Также в АЖК заявили, что у них нет информации о том, какие именно жители оплатили коммунальные услуги, а какие – нет.

Компания не может отслеживать, кто из жильцов произвел оплату и как распределяются собранные средства. Поскольку внутридомовые электрические сети находятся на балансе строительной компании или управляющих организаций – КСК, ОСИ и управляющих компаний. Именно эти структуры занимаются начислением и сбором платежей с жителей, — говорится в ответе компании.

Управление энергетики Алматы также подтвердило, что задолженность "Qazaqstroy" составляет 60 749 265,44 тенге. При этом отмечается, что сейчас жилой комплекс полностью обеспечен электроэнергией.

По данным ведомства, ограничение подачи электроэнергии осуществляется только в рабочие дни и в рабочее время. Это вынужденная мера для урегулирования задолженности.

Напомним, ранее жители жилого комплекса "Алма Сити-5", построенного "Qazaqstroy", также оставались без света на протяжении нескольких часов. Общая задолженность этого ЖК составляла 306,2 млн тенге.