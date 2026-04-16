Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 2-е место в рейтинге WTA, проведёт свой первый матч на турнире серии WTA 500 в Штутгарте, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/8 финала ей предстоит встретиться с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая занимает 19-е место в рейтинге.

Шнайдер уже провела одну встречу на турнире. В первом круге она уверенно обыграла немецкую теннисистку Тамару Корпач, занимающую 102-е место, со счётом 6:3, 6:1.

Для Рыбакиной этот матч станет первым на турнире, при этом она считается одной из главных фавориток соревнований и посеяна под первым номером.

Напомним, что действующей чемпионкой турнира является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая выиграла титул в прошлом году.