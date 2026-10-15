El Sport вошел в число претендентов на национальную премию «Үркер»
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Проект El Sport интернет-издания El.kz стал претендентом на национальную премию «Үркер» 2026 года. Его включили в список номинантов в категории «Лучший медиапроект» среди YouTube-проектов и подкастов.
Спортивное шоу на казахском языке ведут журналисты Мадина Асылбек и Диана Орынбасар. Первый выпуск вышел 2 октября 2025 года. За год команда подготовила уже 33 выпуска.
Героями El Sport становились спортсмены, тренеры и спортивные врачи. Авторы стараются показывать спорт не через одни результаты и счет на табло, а через людей, их характер, труд, победы и поражения.
«Для нас это не просто площадка для интервью. В обществе до сих пор встречаются стереотипы, что девушки не разбираются в спорте и говорить о нем должны только мужчины. Своей работой мы отвечаем на эти представления», - рассказали авторы проекта.
Еще одна особенность El Sport в том, что постоянное спортивное шоу ведут две девушки. За это время у проекта сформировалась своя аудитория.
Авторы рассчитывают развивать спортивный контент на казахском языке, привлекать молодежь к спорту и пробовать новые форматы в спортивной журналистике.
Полный список претендентов на национальные премии «Тұмар» и «Үркер» за 2026 год уже опубликован.
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