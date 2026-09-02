Эрдоган провел встречу с Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

Кроме того, Эрдоган пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Участие турецкого лидера в саммите отражает многовекторную внешнюю политику Анкары. Турция остается членом НАТО и поддерживает Украину, в том числе в военной сфере, при этом продолжает развивать экономические и энергетические отношения с Россией.

Турция не является полноправным членом ШОС, однако имеет статус партнера по диалогу и регулярно участвует в мероприятиях организации.