Эрдоган провел встречу с Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке
Лидеры провели переговоры в формате личной встречи.
2 Сентября 2026, 05:32
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2 Сентября 2026, 05:322 Сентября 2026, 05:32
188Фото: Bild
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.
Кроме того, Эрдоган пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Участие турецкого лидера в саммите отражает многовекторную внешнюю политику Анкары. Турция остается членом НАТО и поддерживает Украину, в том числе в военной сфере, при этом продолжает развивать экономические и энергетические отношения с Россией.
Турция не является полноправным членом ШОС, однако имеет статус партнера по диалогу и регулярно участвует в мероприятиях организации.
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