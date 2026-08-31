В Индонезии проснулся вулкан Синабунг: пепел поднялся на 3,5 километра

В Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Столб густого пепла поднялся примерно на 3,5 километра над вершиной, передает BAQ.KZ со ссылкой на Геологическое агентство Индонезии.

Извержение началось 31 августа около 10:17 по местному времени. Пепел был черным и густым, ветер относил его на восток и юго-восток. Вулканическая активность продолжалась и после начала выброса.

После извержения власти повысили уровень опасности Синабунга со второго до третьего. Специалисты не исключают более мощного выброса.

Жителям и туристам запретили приближаться к вулкану ближе чем на три километра. В южном и восточном направлениях опасная зона расширена до шести километров.

Отдельное предупреждение касается населенных пунктов возле рек, берущих начало на склонах Синабунга. Там сохраняется риск схода лахаров, потоков воды, грязи и вулканического материала.

Перед извержением приборы зафиксировали резкий рост сейсмической активности. Непосредственно перед выбросом произошло 85 вулканических землетрясений, одно событие, связанное с выбросом газа, и гармонический тремор.

По данным местных властей, сообщения о погибших или пострадавших пока не поступали. В ряде районов округа Каро здания и дороги покрылись вулканическим пеплом, жителям начали раздавать защитные маски.

Синабунг находится в провинции Северная Суматра и имеет высоту около 2460 метров. После многовекового затишья вулкан вновь активизировался в 2010 году и с тех пор неоднократно извергался.