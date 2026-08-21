ЕС увеличит финансирование Марокко для усиления борьбы с нелегальной миграцией

Евросоюз намерен увеличить финансовую и техническую поддержку Марокко в сфере пограничного контроля и борьбы с нелегальной миграцией. Решение обсуждается после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута в конце июля, передает Euronews.

По данным издания, попытка массового проникновения в Сеуту около 72 тысяч человек из Марокко ускорила переговоры между Брюсселем и Рабатом о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве. Ранее переговорный процесс был приостановлен из-за разногласий вокруг Западной Сахары.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме премьер-министру Испании Педро Санчесу сообщила, что ЕС готов усилить сотрудничество с марокканскими властями.

«Мы уже работаем с марокканскими властями над более структурированным и ориентированным на перспективу партнерством с ЕС. Мы могли бы усилить управление границами и систему раннего предупреждения, а также увеличить нашу техническую и финансовую поддержку Марокко», — говорится в письме.

Фон дер Ляйен также призвала усилить проверки и рассмотреть возможность установки физических барьеров для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По словам евродепутата Хуана Фернандо Лопеса Агилара, миграция остается одним из ключевых вызовов в отношениях ЕС и Марокко. Единственный сухопутный участок границы Марокко с территорией стран Евросоюза проходит через испанские анклавы.

При этом ЕС уже выделял значительные средства на управление миграцией. В 2021–2024 годах Марокко получил 222 млн евро, еще 190 млн евро планируется предоставить до конца 2027 года.

Новое финансирование может стать частью готовящегося соглашения о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве между ЕС и Марокко. Брюссель рассчитывает заключить его до конца 2026 года.

В Еврокомиссии подчеркнули, что стороны намерены углублять сотрудничество и расширять партнерство на новые направления, представляющие взаимный интерес.