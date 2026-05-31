Есть ли связь у Kaspi Bank с мошенниками? Клиент банка выступил с предупреждением

Жительница Казахстана поделилась историей о подозрительном звонке, который поступил ей вскоре после оформления заказа на платформе Kaspi. Случай вызвал широкое обсуждение - прежде всего из-за того, что звонившие владели точными сведениями о покупке.

По словам женщины, неизвестные представились сотрудниками службы доставки и сообщили, что заказ якобы необходимо переоформить с постамата на домашний адрес. Для этого они попросили продиктовать код подтверждения из SMS.

Женщина усомнилась в легитимности звонка и обратилась в службу поддержки Kaspi. Там ей подтвердили, что звонок не имеет никакого отношения к банку, и настоятельно порекомендовали не сообщать никаких кодов посторонним лицам.

Попытка мошенничества не удалась, однако женщину насторожило другое. Звонившие точно знали, что она недавно оформила заказ и выбрала доставку через постамат. Откуда у злоумышленников оказались эти данные - остаётся открытым вопросом.