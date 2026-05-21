«Это позорно»: казахстанцы раскритиковали надпись «Казахстан» напротив Эйфелевой башни

В социальных сетях обсуждают видео, на котором в Париже, напротив Эйфелевой башни, на стене видна надпись "Казахстан". Кадры вызвали негативную реакцию у казахстанцев. Пользователи считают, что такое поведение портит имидж страны за рубежом и не имеет ничего общего с патриотизмом, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

На кадрах видно стену недалеко от туристической зоны возле Эйфелевой башни, где голубой краской изображено слово «Казахстан».

Автор ролика снимает надпись на фоне одной из главных достопримечательностей Парижа. После публикации видео быстро разошлось по соцсетям и собрало множество комментариев.

Что писали в комментариях

Большинство пользователей восприняли произошедшее негативно. Казахстанцы пишут, что подобные действия не имеют отношения к патриотизму и лишь создают плохое впечатление о стране за рубежом.

Некоторые комментаторы отметили, что надпись выглядит как обычное граффити или акт вандализма, особенно с учетом того, что она появилась в общественном месте рядом с туристической локацией.

"Мало того что у себя в стране рисуют и мусорят где хотят, так еще и в другой стране показывают свою культуру и воспитание. Ұят болды", – написал один из пользователей.

Другие комментаторы также назвали произошедшее постыдным.

"Надеюсь, это неправда, иначе позор", – говорится в одном из комментариев. "Это позорно, ребята, не надо уподобляться всяким…", – отметил другой пользователь.

Часть пользователей прямо назвала такие действия псевдопатриотизмом.

"Псевдопатриотизм, переходящий в вандализм", – написал один из комментаторов.

Что говорит закон Казахстана

В Казахстане за нанесение надписей и рисунков на здания, сооружения, памятники, транспорт или имущество в общественных местах предусмотрена ответственность.

Такие действия могут подпадать под статью 294 Уголовного кодекса РК – вандализм. В зависимости от обстоятельств за это предусмотрены штраф, исправительные или общественные работы, ограничение либо лишение свободы.

Кроме того, подобное поведение может рассматриваться как мелкое хулиганство по статье 434 КоАП РК, если оно выражает неуважение к окружающим и нарушает общественный порядок. Санкция предусматривает штраф, общественные работы либо административный арест.

Если повреждено чужое имущество, может применяться и статья 147-1 КоАП РК – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Эта норма действует, если деяние не содержит признаков уголовно наказуемого правонарушения.

В случае с надписью в Париже правовую оценку должны давать компетентные органы Франции, поскольку инцидент произошел на территории другого государства. Однако реакция казахстанцев показывает, что в обществе подобные действия не поддерживают.

Пользователи отметили, что принцип "Закон и порядок" начинается не только с соблюдения правил внутри страны, но и с уважительного поведения за рубежом. Настоящий патриотизм – это не надпись на стене, а культура, ответственность и уважение к общественному пространству.