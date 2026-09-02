В Актюбинской области раскрыли схему нелегальной продажи лекарств через закладки

В Актюбинской области пресекли работу группы, которая незаконно продавала сильнодействующие вещества. По данным МВД, поставки крупных партий организовала фармацевт одной из аптек Алматы, пользуясь возможностями своей основной работы, сообщает Polisia.kz.

Схема выглядела почти как обычная аптечная логистика, только товар уходил мимо закона. Препараты отправляли в Актюбинскую область, где дальше их фасовали и распространяли через закладки.

В МВД сообщили, что задержаны все участники группы. Среди них организатор, оператор, фасовщики и люди, которые раскладывали товар по тайникам.

Из незаконного оборота изъяли более тысячи лекарственных препаратов.

С 1 января 2026 года за незаконный оборот сильнодействующих веществ в Казахстане действует уголовная ответственность.

В МВД напомнили, что наказание может достигать 15 лет лишения свободы.