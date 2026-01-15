В Астане 17 и 18 января пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 17 и 18 января с 10:00 до 19:00 часов в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.